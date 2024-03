Incendios en Jilotzingo son provocados: alcaldesa

Los incendios forestales que se registra en el municipio de Jilotzingo son provocados para afectar zona turística de San José de las Manzanas; y hasta el momento ha consumido alrededor de 200 hectáreas, aseguró la presidenta municipal Ana Teresa Casas González.

En entrevista destacó que el viernes pasado, cuando las brigadas ubicaron un primer incendió en la comunidad de San María Mazatla, lo habían dejado contenido, sin embargo, repentinamente volvió a surgir el fuego.

La alcaldesa señaló que las llamas han derivado en dos incendios; el de la parte alta de Santa María Mazatla y otro que surgió ayer domingo en la zona turística de San José de las Manzanas, donde hay cabañas dedicadas a la venta de truchas.

“Estaban diciendo que era el mismo, pero no lo es; Probosque nos confirmó que no es el mismo incendio el de ayer es completamente nuevo y está muy separado de los otros; y con la intención de afectar las casas que están en la zona”.

Luego de realizar un recorrido por la zona afectada, la alcaldesa explicó que se trata de una comunidad donde hay pocas casas, pero para evitar problemas, desde ayer se está haciendo la recomendación de evacuar la zona, habitada por alrededor de 50 personas.

La presidenta municipal explicó que las cuadrillas encontraron que en la base de los árboles están escarbando y poniendo una especie de fogata para que se enciendan, hasta el mediodía habían apago tres; situación que se está revisando.

“Teníamos la sospecha, no queríamos ser paranoicos. No sabemos cuál es la situación, estamos muy preocupados porque adicional al hecho de estar apagando el incendio, ahora vamos a tener que estar revisando a las personas alrededor, porque no sabemos quién lo está provocando”.

Por la mañana arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, además de bomberos del municipio de Tlalnepantla; también han recibido apoyos de los gobiernos locales de Nicolás Romero, Isidro Fabela, Huixquilucan y Naucalpan.

Actualmente están trabajando 822 brigadistas activos en la zona para mitigar el fuego incendio; además de los voluntarios de las comunidades cercanas.

La alcaldesa añadió que se comunicó con la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez, para solicitar apoyo.

El gobierno municipal instaló tres albergues: en la Cancha de las Manzanas, la Iglesia de Santa María Mazatla y los Auditorios Municipales.

Al punto también han llegado voluntarios que están preparando víveres para los bomberos y voluntarios que trabajan en la mitigación del incendio.

Las autoridades mantienen un estricto control de acceso en la zona, pidiendo a la población que se registren al entrar y salir en los puntos de monitoreo.