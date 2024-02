VIDEO: Pobladores de Tlacolula piden ayuda para apagar un incendio forestal activo desde el fin de semana

Pobladores del municipio de San Lucas Quiaviní, Tlacolula, solicitaron el apoyo de autoridades agrarias y vecinos de poblaciones cercanas para controlar y sofocar un incendio forestal que se encuentra activo desde el pasado fin de semana, en Oaxaca

A través de videos en redes sociales y fotografías, autoridades municipales y agrarias han dado cuenta de la gravedad de los daños que ha dejado a su paso la conflagración, misma que habría sido controlada la noche del martes.

Incendio en zona alta de Talcolula Foto: Especial

“Pueblos circunvecinos vengan a ayudarnos, ya no necesitamos vivires, necesitamos manos. Lamentablemente ahora sí no sé qué está pasando, no se deja apagar el fuego”, sostuvo una vecina de San Lucas Quiaviní.