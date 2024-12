Ricardo Monreal anuncia iniciativa para prohibir el maíz transgénico

Morena en la Cámara de Diputados anunció que en los primeros días del 2025, presentarán la iniciativa para prohibir el uso de maíz transgénico.

Al recorrer su rancho de Puebla del Palmar, en Fresnillo, Zacatecas, y con sombrero en mano, el coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila señaló que, con esta reforma legislativa, harán eco de una vieja demanda de proteger al maíz.

“Sin maíz no hay país. Los primeros días de enero vamos a presentar la iniciativa para poder prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano. Es una vieja demanda, un reclamo. Aquí en México nació el maíz. Y a través de los siglos, ahora alimenta el mundo. Y ahora no hay que olvidar jamás la frase de que “Sin maíz no hay país”, expresó.