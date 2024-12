Clima en Monterrey, ¿cómo estará el día en el municipio de Nuevo León este 27 de diciembre?

El 2024 está por terminar y las personas esperan que el clima tenga buenas condiciones en Monterrey, Nuevo León, para llevar a cabo sus actividades. Si bien el conocer las condiciones en la temperatura y en el cielo del día pasado puede ayudar a saber cómo se comportará el termómetro, hay especialistas que llevan a cabo la misión de dar a conocer las mayores probabilidades para precipitaciones, nubosidades o días soleados.

Hay varios métodos para conocer estas proyecciones y la mayoría son elaborados por meteorólogos o páginas especializadas que dan a conocer las tendencias que hay en el cielo. Si bien no son 100 por ciento exactas en todos los casos, permiten tener un indicio de cómo pasará el día en las entidades.

En el caso de Monterrey, capital del estado, el interés es máximo, debido a que es uno de los principales centro de comercio, de trabajo, así como de turismo para las personas que transitan por la zona. Poder adelantarse a las condiciones climatológicas es de vital ayuda para saber qué tipo de ropa ponerse e incluso determinar si es necesario cargar con una sombrilla. A continuación los tres pronósticos más confiables del clima.

El cielo estará despejado y no habrá lluvias. FOTO: Archivo.

Clima en Monterrey: ¿qué dice el pronóstico para este viernes 27 de diciembre?

Dentro de las páginas que ofrecen este tipo de pronósticos del tiempo, una de las más confiables es Meteored, al punto de que incluso el buscador de Google suele poner sus proyecciones directamente en su sitio cuando alguien hace una búsqueda sobre las condiciones del clima.

De acuerdo dentro de lo que prevé esta web, se cree que Monterrey tendrá un viernes soleado con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y una mínima de 12. Debido a que los vientos tendrán una velocidad de seis a 18 km/h, se prevé que la sensación térmica durante el día sea cálida.

No se prevé que haya nubosidades, ni cielos nublados, por lo que además no será necesario sacar la sombrilla, ya que no se tienen muchas posibilidades de que llueva en el municipio liderado por Adrián de la Garza.

No se prevén lluvias en la entidad para este viernes. FOTO Archivo.

Un segundo pronóstico revela cómo sería el clima de este viernes en Monterrey

La proyección que hace la página AccuWeather son similares a las de Meteored, debido a que prevé que haya cielos despejados, un día cálido con mucho sol y un termómetro que llegue a los 28 grados como máximo.

Esta web no tiene pronosticado que haya tormentas, la probabilidad de que llueva será de cero por ciento y ve que haya un cuatro por ciento de posibilidad de nubosidad. La sensación térmica podría ser un poco menor que en la proyección pasada, debido a que se espera una ráfaga de viento que llegue a los 19 km/h.

Mañana habrá sol, el tercer pronóstico que "aleja" las nubes de Monterrey

The Weather Channel coincide en que la mayor probabilidad es que se trate de un día soleado, aunque establece también la posibilidad de que haya nuosidades que lleguen al municipio durante una parte del día.

Se prevé que el sol salga a las 7:26, se oculte a las 17:59 y permanezca visible durante la mayor parte del 27 de diciembre. Además de esto, la tempratura máxima no cambiará mucho con respecto a lo largo del día, debido a que el termómetro pasará de los 15 a los 27 grados centígrados. La temperatura mínima se sentiría por la noche.

Sigue leyendo:

Tecate Pal Norte 2025: fecha, precios y cartel de la FASE 3 del concierto en Parque Fundidora

Cómo se verían las principales ciudades de Nuevo León si fueran personajes de Dragon Ball Z