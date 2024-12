Localizan sin vida a Enedina, madre de familia que salió a trabajar y no regresó en Puebla

Enedina García Juárez, una mujer de 31 años que estaba reportada como desaparecida en el estado de Puebla, ha sido localizada sin vida. La madre de familia había sido vista por última vez el 19 de diciembre de este año luego de que salió de su casa con rumbo a su trabajo.

Según las investigaciones iniciales, el cuerpo sin signos vitales de Enedina se encontró en un lugar conocido como el "mini estadio" ubicado en el municipio poblano de Chapulco. Se presume que la mujer presentaba señales de violencia, por lo que las autoridades deberán continuar las indagatorias con perspectiva de género.

Cabe mencionar que con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a al mes de noviembre de 2024, el estado de Puebla registró al menos 41 casos de feminicidio. Los meses con más reportes fueron mayo y septiembre con siete cada uno.

Otro punto importante a destacar es que el Código Penal poblano señala que las personas que priven de la vida a una mujer por razones de género serán acreedoras de "una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y una multa de quinientos a mil días de salario".

De acuerdo con el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas Desaparecidas Cometida por Particulares, Enedina García Juárez fue reportada como desaparecida el 19 de diciembre de 2024 en la colonia Porvenir, Puebla.

La ficha especificó que la mujer fue vista por última vez después de que salió de su casa con dirección a su trabajo, pero ya no regresó. De hecho, la usuaria de Facebook Nataly Hernández, identificada como hija de Enedina, pidió apoyo en páginas de la plataforma y explicó que no tenía noticias del paradero de su mamá pese a que la mujer salía de trabajar a las 2:00 de la tarde.

"Hola, buenas noches, vecinos. Me pueden ayudar a compartir es mi mamá y no ha regresado desde ayer por la tarde que sale a las 2 de la tarde de trabajar. No contesta su teléfono, está apagado ya estoy muy preocupada. Sólo soy yo y amigos en busca de mi mami, por favor si llegaran a saber algo de ella comunicarse", publicó Nataly.