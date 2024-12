Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este VIERNES 20 de diciembre de 2024 en CDMX y Edomex?

El programa “Hoy No Circula” es una de las medidas más conocidas para controlar la contaminación del aire en la Ciudad de México y el Estado de México. Iniciado en 1989, el sistema tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular, especialmente en el Valle de México, una de las áreas más contaminadas del país.

A lo largo de los años, este programa ha sido ampliado y modificado, adaptándose a las nuevas necesidades y objetivos ambientales de la región. El funcionamiento de “Hoy No Circula” es simple pero estricto: todos los vehículos con placas registradas en la Ciudad de México y el Estado de México deben descansar un día a la semana, dependiendo del último dígito de su matrícula, su tipo de engomado y el holograma ambiental asignado.

Esto tiene como fin reducir el número de vehículos en circulación en las calles más congestionadas, lo que también ayuda a disminuir el tránsito y, por ende, a mejorar la calidad del aire. El programa establece que, para saber qué día tu automóvil no puede circular, debes consultar el último dígito de la matrícula, el tipo de engomado (que suele ser de color verde, amarillo, rojo o azul) y el holograma ambiental asignado, que indica el nivel de emisión de contaminantes del vehículo.

Dependiendo de estos factores, se asignan los días específicos de restricción. Si tu vehículo no respeta estas normativas, podrías enfrentarte a multas económicas y la posibilidad de que tu vehículo sea remitido al corralón. Aunque el objetivo principal de esta medida es reducir la contaminación generada por vehículos de alta emisión, existen excepciones.

El programa es válido de 5:00 a 23:00 horas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de la restricción, debido a que no generan emisiones contaminantes significativas. También están exentos los vehículos con hologramas cero y doble cero, los cuales corresponden a aquellos con bajas emisiones o tecnologías más limpias.

Los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas, camiones de bomberos y autos de servicio funerario, también están exentos. Esto se debe a la naturaleza esencial de estos vehículos para la seguridad pública y la atención de emergencias, y se les permite circular sin restricciones durante todo el horario del programa.

¿Qué autos no circulan este 20 de diciembre?

Este viernes 20 de diciembre, el programa “Hoy No Circula” se aplicará a vehículos cuyos números de matrícula terminen en 9 o 0, así como aquellos que tengan el engomado azul. Si tu vehículo pertenece a este grupo, no podrá circular entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., como establece el programa. En caso de incumplir con la restricción, los conductores podrán enfrentarse a severas sanciones.

Hoy No Circula

Créditos: Sedema

Las multas por no cumplir con las restricciones varían entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2024 equivale a una penalización económica que va de 1,792 a 17,924 pesos mexicanos. Esta medida se ajusta cada año según el valor de la UMA, por lo que es fundamental estar atento a cualquier cambio en las sanciones.

Sigue leyendo:

LA