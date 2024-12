Novio de Andrea, joven que murió en caravana navideña manda desgarrador mensaje: "Te llevaré conmigo toda la eternidad"

Andrea Álvarez acababa de cumplir 19 años de edad y soñaba con ser abogada. Sin embargo, sus metas quedaron inconclusas después de que perdió la vida al ser atropellada junto con varios jóvenes que participaban en una caravana navideña realizada en el municipio de Los Reyes en el estado de Michocán.

Y es que de acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurridos la noche del pasado viernes 13 de diciembre dejaron como saldo a al menos dos jóvenes fallecidas (Andrea y Lorena de 20 años de edad) y varias personas lesionadas.

A través de un comunicado, la institución explicó que aproximadamente a las 21:00 horas de esa noche, el conductor de una camioneta atropelló a un grupo de personas que formaban parte del evento navideño que se realizaba sobre la Lerdo de Tejada en la colonia Centro.

Aunque tras el accidente se había dado a la fuga, el presunto responsable de los hechos ya se entregó a las autoridades. El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, dio a conocer la noticia y, por medio de un video, se comprometió a que habrá justicia.

"Queremos reiterar nuestro compromiso con los familiares de las víctimas, que sepan que no están solos y que el acceso a la justicia siempre será una garantía para todos", expresó el funcionario.

Andrea Álvarez era una joven que apenas el 5 de diciembre había cumplido 19 años años de edad. De acuerdo con el testimonio que compartió su novio, su sueño era convertirse en abogada, pero las dificultades económicas no se lo habían permitido hasta el momento.

Precisamente por ello, su novio José contó a medios de comunicación, que entre sus planes como pareja estaba el de casarse próximamamente a fin de que Andrea pudiera cumplir su meta de seguir estudiando para luego graduarse en la Licenciatura de Derecho.

Según la información compartida por José, su noviazgo con Andrea había tenido una duración de seis meses, por lo que al cumplir el año de relación, ya tenían el plan de contraer matrimonio. Después de que la joven falleció por el accidente, la ceremonia no se podrá realizar, pero la promesa de su pareja sigue intacta.

A través de su perfil personal de la plataforma digital Facebook, José compartió una serie de mensajes en los que se despidió de Andrea bajo la ilusión de que en algún momento su historia seguirá escribiéndose, dado que él la "llevará consigo toda la eternidad".

"No sé que haré sin ti mi amor, ya no me mirarás con tus ojos tan brillantes y tan hermosos. Te extrañaré amor mío y te llevaré conmigo toda la eternidad, vuela alto mi amor", publicó el joven en la plataforma.