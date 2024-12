Legislatura del Edomex confirma que Santo Tomás es el único municipio en donde autoridades no han tomado protesta

De los 125 municipios del Estado de México, el de Santo Tomás de los Plátanos, al sur del estado, es el único que no ha realizado la toma de protesta, pues la alcaldesa saliente, María del Rosario Matías, y el alcalde electo, Pedro Hernández de Paz, quienes son esposos, no se han presentado, y hay un asunto judicial. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, confirmó el anterior asunto y anunció que esperará al 1 de enero, cuando se renuevan el poder en las demarcaciones, para tomar una determinación.

Cabe recordar que Santo Tomás de los Plátanos fue uno de los 10 municipios donde se tuvo la primera incursión en conjunto entre el gobierno federal y estatal con la “Operación Enjambre” que suma 27 servidores municipales detenidos y vinculados, por diversos delitos y por vínculos con la delincuencia.

Aunque, en el despliegue cayó la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, siete mandos de seguridad, y un presidente honorífico del DIF municipal, las autoridades de seguridad mexiquense reconocieron que había siete funcionarios prófugos, sin especificar quiénes. En entrevista, Vázquez Rodríguez admitió que en Santo Tomás de los Plátanos, hay un caso judicial donde la alcaldesa saliente y el edil entrante, no se han presentado para llevar a cabo el acto de toma de protesta.

Aclaró que deberán esperar si se presentan los suplentes o si el 1 de enero, siguen sin presentarse, para tomar la determinación en la Legislatura local, es decir, sin hay nombramientos para garantizar la gobernabilidad en la demarcación.

“Es un tema totalmente judicial no es electoral, no es, es un tema que tendrá que responder ellos con quien debe de ser, nosotros ya hicimos lo propio, en caso de que no lleguen a tomar protesta, ya llegará al Congreso.

O en caso de que tome protesta igual, si no tiene nada de otra índole judicial, no sé por qué anden fuera”.