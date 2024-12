Hoy No Circula para este domingo 15 de diciembre de 2024 en CDMX y EDOMEX

La Ciudad de México es considerada una de las más progresistas y diversas del continente americano ya que una de las medidas a favor del Medio Ambiente que han tenido éxito en los últimos años es el denominado "Hoy No Circula", un programa que busca reducir las emisiones provenientes de la quema de gasolina y diesel en la capital del país y la entidad mexiquense.

El horario de aplicación para que los carros no circulen es de las 5:00 a las 22:00 horas. Si no se acata el Hoy No Circula las autoridades correspondientes pueden multarte con una sanción que va de las 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización, UMA, lo que equivale a 2 mil 074.80 pesos o hasta 3 mil 112.2 pesos.

La aplicación del programa Hoy No Circula es para la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México. A continuación te decimos en qué lugares del territorio mexiquense aplica.

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Foto: Pixabay

Tultitlán

Valle de Chalco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

¿Qué automóviles no circularán este domingo 14 de diciembre?

Las autoridades ambientales informan que los domingos todos los vehículos pueden circular, a menos de que se emita contingencia, lo cual es informado a través de los medios de comunicación y las redes del gobierno de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el caso de los autos foráneos, no pueden circular de lunes a viernes en el horario de 05:00 a 22:00 horas, tampoco pueden transitar los sábados en el mismo horario. Asimismo, no circulan un día entre semana (según la terminación de su placa) de 05:00 a 22:00 horas.

Los vehículos de la CDMX, Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende y Tulancingo circularán con las mismas restricciones que tienen los de la capital mexicana gracias a la homologación de criterios de la verificación vehicular. Toma precauciones.

Foto: Cuartoscuro

