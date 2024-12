Marchan por la desaparición de Luis Alberto, farmacobiólogo en Jerez, Zacatecas

En el Pueblo Mágico de Jerez en Zacatecas se siente la tristeza y el luto embarga a la población luego de conocerse el asesinato del químico farmacológico Luis Alberto, localizado ayer en el vecino municipio de Villanueva.

Madres buscadoras organizaron una manifestación para exigir justicia por el homicidio del joven jerezano y también para pedir a las autoridades busquen a las decenas de víctimas víctimas de la desaparición forzada en esta localidad: “Se llama Luis Enrique Mendoza Fernández, desapareció el primero de septiembre del 2024 y hasta la fecha no sabemos nada de el”, fue uno de los múltiples casos que se replicaron durante la marcha de madres buscadoras.

A la manifestación no acudieron los familiares de Luis Alberto ya que se encuentran velándolo, pero expresaron su agradecimiento por la solidaridad de los participantes.

Durante la marcha, los habitantes no ocultaron el temor con el que se vive a diario, así lo expresó la señora Rebeca, madre buscadora: “Mucha inseguridad, miedo, ya no puede salir ni a trabajar… muy mal”. La manifestación concluyó con una protesta en el exterior de la presidencia municipal, donde fueron atendidos por las autoridades.

En la reunión entre manifestantes y el presidente Rodrigo Ureña, se acordó crear un departamento de enlace para que las familias de las víctimas puedan ser acompañadas a la fiscalía para darle seguimiento a las carpetas de investigación: “Nosotros los vamos a acompañar, por eso les vamos a asignar a una persona para que los acompañen directamente de aquí y les hagan caso, los atiendan, de perdida que les digan ¿Qué es lo que está pasando? ¿Porque no les hacen caso o porque no nos hacen caso?, yo ayer fui y platiqué con ellos, a mí sí me mostraron la mejor disponibilidad”, informó el alcalde de Jerez.

Las autoridades también informaron que buscarán mayor apoyo del gobierno federal y estatal para reforzar la vigilancia y evitar que los grupos delictivos sigan agrediendo a la población.

Durante esta tarde será sepultado Luis Alberto y ya se preparan manifestaciones durante el fin de semana, ahora si, encabezadas por los familiares de la víctima.

