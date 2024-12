Descarta Sheinbaum visitar a AMLO en Palenque

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó visitar al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador. "No, jejeje ¿cómo creen? No, no, no. Él está contento ahí en su rancho, en su casa, ranchito, en su casa. No, no hay que molestarlo, ¿cómo creen?", dijo en la Mañanera del Pueblo de este 13 de diciembre, en Palacio Nacional.



Como parte de las actividades del fin de semana, mañana, a las 11:00 horas, encabeza el corte de listón de Inauguración del CATVI de Palenque, Chiapas. Y a las 11:45 horas, la mandataria participa en el banderazo de inicio de la construcción del Parque Ceiba, también en Palenque, Chiapas.



Ambas a unos cuantos kilómetros de la finca del ex Presidente, quien tras concluir su mandato se autoexilió en Palenque.

El reconocimiento Power Woman es al momento histórico de la 4T: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que su inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo elaborada por Forbes es un reconocimiento al momento histórico que se vive en México con la Cuarta Transformación. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria Federal expuso que en México se vive tiempo de mujeres y que continúa el respaldo al Segundo Piso de la Cuarta Transformación.



La revista estadounidense señaló que Claudia Sheinbaum no solo gobierna México sino es la cuarta mujer más poderosa del mundo. "Es un reconocimiento al momento histórico que estamos viviendo: que es tiempo de transformación segundo piso de la Cuarta Transformación y la fuerza que tiene nuestro movimiento, el apoyo popular a la Cuarta Transformación, y al mismo tiempo, pues que es tiempo de mujeres”, afirmó.

