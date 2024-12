Senado avala prohibir el uso de vapeadores y fentanilo

En un debate que duró unas tres horas, con 86 votos a favor y 39 en contra, el Pleno del Senado avaló en lo general la reforma constitucional con la que se prohíbe el uso de vapeadores y fentanilo. Con la aprobación del Senado y también de la Cámara de Diputados, el Congreso consumó la reforma y la turnó a los Congresos estatales para su discusión y votación.

Este decreto reforma los artículos 4 y 5 de la Constitución en el que deja en firme la prohibición a la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.

También se prohíbe la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. En este caso quedará vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias.

En lo general, PAN y PRI votaron en contra junto con Morena, PVEM y PT. Pero en lo particular los votos fueron en contra de toda la oposición, incluida Movimiento Ciudadano. La oposición votó en contra en lo particular debido a que argumentaron que la prohibición no es la salida para frenar el consumo de vapeadores, toda vez que previeron que habrá un mercado negro de la venta de estos cigarrillos electrónicos.

En el debate, la senadora por el Partido del Trabajo, Liz Sánchez, sostuvo que actualmente nos enfrentamos a una amenaza silenciosa y creciente: el uso de vapeadores, cigarros electrónicos y sustancias devastadoras como el fentanilo.

“Estos peligros no discriminan; afectan a todos, dejando un rastro de daño físico, emocional y social que, en muchos casos, es irreversible. Los vapeadores y cigarros electrónicos se han presentado como una alternativa “segura” al cigarro tradicional, pero no debemos dejarnos engañar”, expuso.

En cuanto al fentanilo, la petista señaló que es una sustancia mortífera, hasta 50 veces más dañina que la heroína y 100 veces más que la morfina.

“El fentanilo ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo”, expuso.

La senadora por Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, acusó que las empresas tabacaleras encuentran en los vapeadores su nuevo negocio, y “este negocio además es un mecanismo para que revienten la adicción a la nicotina, de una manera más atractiva”.

“Empresas alteran estudios de daños a la salud y tienen una campaña mediática donde incluso promueven que los vapeadores son alternativa para un consumo de cigarro”, manifestó.

En contraparte, la senadora por el PRI, Karla Toledo, sotuvo que Morena y sus aliados legislan a través de mitos o creencias, toda vez que justificó que es más nocivo para la sociedad que el consumo de vapeadores y más nocivo cuando quieren legislar con la mentira para enmascarar sus verdaderos intereses.

“No quieren entender que regular. Significa promover productos seguros y usos responsables, mientras que prohibir fomenta el consumo de productos clandestinos. Por qué ocultan con la regulación, que con la regulación se garantiza la calidad de cualquier producto, mientras que con la prohibición al día de hoy quiero decirles que han creado un mercado negro de más de $5,000,000 Millones de pesos anuales, exponiendo a millones de mexicanos a sustancias desconocidas y peligrosas”, afirmó.

