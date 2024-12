PAN le dice adiós a Miguel Ángel Yunes, bancada oficializa la desincorporación del legislador en el Senado

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado informó oficialmente a la Mesa Directiva de la Cámara alta la desicorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez a la bancada panista. En el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, se puede leer el documento por medio del cual se informa que Yunes deja de pertenecer al grupo parlamentario albiazul en el Senado.

“Los integrantes de este Grupo Parlamentario tomamos de manera unánime la determinación de desincorporar al senador Miguel Ángel Yunes Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República”, indica el documento.

El oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, precisa que se solicita que se lleven a cabo todos los trámites correspondientes y aplicables derivados de dicha desincorporación.

Está decisión del PAN se da porque Yunes votó a favor de la reforma al Poder Judicial, a pesar de que se había comprometido con el PAN a que no daría su voto para avalar la reforma de Morena. Ayer, le senador Fernández Noroña sostuvo que el PAN ha venido agrediendo al senador Miguel Ángel Yunes, toda vez que “no digieren la derrota de la elección de las personas juzgadoras, generó que fuera en ascenso hasta que se dio esta situación”.

PAN reacciona a salida de Yunes

Eso luego de que la semana pasada en la sesión ordinaria del Senado, declaraciones de senadores del PAN contra Yunes provocaron que se registrara un choque entre panistas y morenistas, los cuales llegaron a los jaloneos y empujones.

“Yo esperaría que no vuelva a pasar, pero tampoco es para espantarse, no sería ni el primer ni el último congreso que se liara inclusive a golpes, ha pasado eso. No estoy diciendo que deba suceder, no estoy diciendo que sea la forma; nosotros tenemos mayoría, tenemos los argumentos, tenemos la razón, no deberíamos caer en esas provocaciones, pero entiendo que esas cosas sucedan”, dijo el presidente del Senado. El senador por Morena pidió a todas las bancadas que se haga una reflexión y revisar su actuar.

