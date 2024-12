Alertan a paisanos en Carolina del Norte por la entrada en vigor de la Ley HB10

No usar documentos falsos, llevar la licencia de conducir, pasaporte y matrícula consular es lo que recomienda el Consulado General de México en Raleigh a los paisanos y paisanas por la entrada en vigor de la Ley HB10 en Carolina del Norte, Estados Unidos, que obliga a los alguaciles a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para determinar el estatus migratorio de las personas detenidas.

También llama a renovar el pasaporte o matrícula consular en caso de que los documentos oficiales mexicanos estén vencidos. Otra de las recomendaciones es que no se maneje si se consume alcohol, no presentar documentos apócrifos y en caso de ser detenido ejercer su derecho a comunicarse con el Consulado.

En sus redes sociales, el Consulado General de México en Raleigh dio a conocer los teléfonos del Departamento de Protección 919 796 3637, de las oficinas centrales 424 309 0009 y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) 520 623 7874 para atender cualquier emergencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la ley HB10 obliga a los alguaciles de todos los condados de Carolina del Norte a colaborar con agentes de ICE para determinar el estatus migratorio de detenidas “lo que podría derivar en prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial, además de otros actos contrarios a los principios fundamentales de los derechos humanos como el acceso a servicios esenciales de salud y educación”.

¿Qué dicen sobre la Ley HB10?

“La ley HB10 es ambigua respecto a delitos que ameritan la verificación del estatus migratorio de una persona detenida, dando margen para que las autoridades puedan arrestar a una persona, incluso por una infracción de tránsito”, señaló.

Además, el Consulado General de México en Raleigh anunció que se tienen mil 420 citas disponibles para la primera semana de diciembre para tramitar el pasaporte y la matrícula consular la cual se puede agendar vía WhatsApp al 424 309-0009.

Otra de las opciones para renovar o tramitar por primera vez los documentos es acudir a la Unidad 2 del Consulado Sobre Ruedas que estará en Monroe, Carolina del Norte, del 2 al 6 de diciembre.

El Consulado General de México en Raleigh llama a los paisanos a que conozcan y ejerzan sus derechos ante una detención ante una autoridad como guardar silencio, comunicarse con el Consulado, y no revelar su situación migratoria.

Otra de las recomendaciones es comunicarse con un abogado, no firmar nada que no entienda, conocer qué agencia lo arrestó, solicitar un intérprete y una fianza, no mentir y no llevar documentos falsos.

