Corte resolvió reforma judicial: Sheinbaum

Calera, Zacatecas.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que pese a protestas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que va la reforma al Poder Judicial como lo decidió el pueblo de México.

Afirmó que el 1 de junio del próximo año se elegirá a a jueces, magistrados y ministros.

“Fíjense, marcharon unos cuantos con privilegios, la Corte quería echar para atrás esa reforma constitucional, pero esta semana la Corte ya dijo la reforma va como dijo el pueblo de México y vamos a elegir al Poder Judicial entre todos y entre todas. Por eso nunca se nos debe olvidar que con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, escribió.

Durante la presentación de “Programas de Apoyo al Campo”, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que los recursos se entregarán de forma directa a los productores, sin intermediarios, principalmente pequeños y medianos ya que “los grandes no necesitan el apoyo”.

Señaló que con Producción para el Bienestar contarán el fertilizante gratuito; adicionalmente tendrán “Cosechando Soberanía” ya que se les otorgará mejor semillas.

La titular del Ejecutivo Federal recalcó que así se producirá más revirtiéndose la tendencia en el periodo neoliberal ya que por ejemplo el kilogramo de Gijón se vende en 15 pesos y en las tiendas de autoservicio hasta en 55 pesos.

Instruyó a Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo rural, para más tardar a un mes se pague a los productores

“Para que las familias Zacatecanas, las que producen o no producen frijol, pues no tenga que comprarlo a 55 pesos, sino que lo puedan comprar a un precio accesible. ¿A cuánto está el frijol en las tiendas? 35 pesos; es decir, se van a ahorrar 20 pesos. ¿Sí se entiende? No solo es apoyar al campesino, sino también que las familias mexicanas tengan precios accesibles de lo que se produce en nuestro país”, aseveró.