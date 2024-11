Six Flags: Identifican al “monstruo” acusado de abusar de dos menores durante el Festival del Terror

Dos adolescentes, de 15 y 16 años de edad, denunciaron ante las autoridades de la Ciudad de México haber sido víctimas de un abuso sexual por parte de un “monstruo” que formaba parte de “El Festival del Terror” de Six Flags el pasado viernes 1 de noviembre y tras las primeras investigaciones se dio a conocer que el presunto agresor ya fue identificado. Por su parte, el popular parque de diversión ya emitió un comunicado en torno a esta nueva polémica en la que se encuentran involucrados.

Este caso se dio a conocer a través de las redes sociales del periodista, Carlos Jiménez, quien señaló que el presunto ataque sexual en contra de la menores ocurrió la noche del pasado viernes 1 de noviembre, sin embargo, no reveló detalles de los hechos, ni las identidades de las menores debido a la gravedad del tema, no obstante, lo único que se detalló fue que el sujeto que habría cometido el abuso se trataba de un hombre enmascarado, quien habría aprovechado “El Festival del Terror” para cometer el delito y posteriormente escabullirse aprovechando que en el parque de diversiones ubicado al sur de la capital mexicana había una gran cantidad de personas con máscaras y disfraces.

Tras estos hechos, las menores, acompañadas por sus padres, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de forma inmediata dio inicio la investigación, la cual, habría dado resultados rápidamente pues el propio Carlos Jiménez