IMÁGENES FUERTES: Camioneta se pasa el alto y atropella a ciclista de la tercera edad en Neza

Un video que circuló en redes sociales en las últimas horas muestra el momento exacto en que un ciclista de la tercera edad muere luego de ser atropellado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por una camioneta que se pasó el alto.

Los hechos ocurrieron en la avenida Rancho Grande y Vicente Villada el pasado domingo. El video que compartió la página Neza Cleteando en Facebook muestra de manera clara cómo el ciclista, quien contaba con el derecho de vía al cruzar con el semáforo en verde, fue embestido por una camioneta que se pasó un alto de manera irresponsable.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 6:30 horas. La información existente refiere que el hombre a bordo de la bicicleta perdió la vida; se desconoce si el conductor del vehículo motorizado fue detenido, aunque las imágenes revelan que el vehículo quedó en el lugar de los hechos.

El colectivo de ciudadanos ciclista de Nezahualcóyotl demandó a la Fiscalía Regional de Nezahualcoyotl que se aplique todo el peso de la ley al conductor responsable. Asimismo, han solicitado que se implementen medidas más severas para inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, así como para garantizar el respeto a las normas de tránsito.

Puntos conflictivos para la circulación

Vecinos de la zona señalan que la avenida Rancho Grande y Villada es un punto conflictivo en materia de seguridad vial, debido a la alta velocidad a la que circulan los vehículos y a la falta de infraestructura adecuada para ciclistas y peatones.

El colectivo ciclista señala que las ciclovías del municipio, desde la colonia El Sol hasta la Avenida Nezahualcóyotl, esquina con Pantitlán, muestran alarmantes niveles de abandono y deterioro, así como falta de vigilancia que provoca que los automovilistas y motociclistas las invadan.

El cuerpo del ciclista quedó tendido en la vía. Foto: Especial

El atropello de ciclistas por automóviles es un problema grave y recurrente en zonas urbanas, debido, entre otras causas, a la falta de carriles exclusivos para bicicletas, cruces seguros y señalización adecuada para ciclistas, así como la conducción distraída, velocidad excesiva y falta de respeto a las normas viales.

Muchos conductores no reconocen a los ciclistas como usuarios legítimos de la vía pública y no toman las precauciones necesarias. A diferencia de los vehículos motorizados, los ciclistas no cuentan con una protección física significativa en caso de colisión.

