Titular de la Fiscalía potosina revela omisiones graves en tragedia del Antro Rich

Luego de precisar que en la tragedia del antro "Rich" ocurrida el pasado 7 de junio en la Plaza Alttus de San Luis Potosí, en la que el saldo fue de dos muertes y ocho lesionados de los cuales tres presentan secuelas a largo plazo, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, reveló que el día de los hechos ninguna autoridad investigadora se presentó, que ella se enteró por redes sociales digitales y que fue hasta el otro día que iniciaron la recabación de datos para integrar la Carpeta de Investigación.

Durante la comparecencia ante diputados y diputadas del Congreso del Estado de San Luis Potosí con motivo de su informe anual de labores, la fiscal potosina justificó que cuando se dio la tragedia del "Rich" ella no tenía ni la quincena que había suplido a José Luis Ruiz Contreras hoy titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

"Cuando ocurrieron los hechos el 7 de junio de este año no tenía yo los quince días de haber llegado a la Fiscalía cuando me entero de lo ocurrido por medio de las redes sociales. Al día siguiente sábado, me reuní con el vicefiscal científico, con quien en ese momento dirigía la Policía de Métodos de Investigación y de acuerdo a la forma en que ocurrieron los hechos les comenté que si habían ido al lugar de los hechos y me dijeron que no y les digo que no podemos tomar decisiones sobre cómo se va a integrar una carpeta de Investigación si no tenemos observados los hechos, entonces nos trasladamos hasta el lugar y ahí se inicia la carpeta de Investigación, expresó durante su comparecencia en el salón de Plenos "Ponciano Arriaga Leija".

La fiscal María Manuela García Cázares detalló que durante la noche toda la información que obtuvo fue a través de las redes sociales digitales donde magnificaron la tragedia, pero que luego gracias a las videocámaras de vigilancia de la plaza pudo comprobar que había dos personas fallecidas y ocho personas lesionadas, la mayoría de ellas en estado grave que hasta la fecha sufren consecuencias derivadas de esas lesiones.

La fiscal detalló que durante la noche toda la información que obtuvo fue a través de las redes sociales digitales. Foto: Pepe Alemán

Esperan que en diciembre se obtenga fallo condenatorio

Confió en que a finales de diciembre que se vence el término solicitado por los tres detenidos, todos relacionados con el "Rich", logren llegar a Juicio Oral para obtener fallo condenatorio y se haga justicia para las víctimas.

Ya en entrevista con periodistas, a la fiscal se le preguntó por qué no había uncionarios estatales y municipales capitalinos procesados, ya que, incluso en el caso del Ayuntamiento de la capital la Contraloría Interna había sancionado con multas e inhabilitaciones a funcionarios de la Dirección de Comercio a lo que García Cázares contestó: "estamos recabando la información, en este momento por cuestión de reserva no hablaría sobre el tema de los resultados que se han llevado a cabo", sin embargo alcanzó a deslizar que a ambos gobiernos "pedimos información ya" para integrar a la Carpeta de Investigación.

También durante la comparecencia y a pregunta del diputado panista Rubén Guajardo Barrera respecto a los efectos en la reforma al Artículo 21 constitucional por la que se le dota de facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México las cuales se amplían a la Guardia Civil Estatal y policías municipales, la fiscal de San Luis Potosí aceptó que la reforma cambia el paradigma de la investigación en México, pero que debe ser tratado cuidadosamente por el Secretariado porque dicho ordenamiento sigue poniendo al Ministerio Público como el conductor de la investigación y quien debe judicializar las carpetas de investigación aunque instó a que debe aclararse la competencia de cada instancia que interviene para no entorpecer.

"Me parece que el enfoque de la reforma es positivo en cuanto a que en la Exposición de Motivos se menciona claramente que la inclusión de la Secretaría y de la Guardia Nacional en temas de investigación obedece a un tema de seguridad pública que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos tener una seguridad pública confiable, pero tenemos que ser cuidadosos al momento de normar la actuación de estas dos instituciones, sobre todo a nivel estatal", espetó.

Sigue leyendo:

Ken Salazar pide a Sheinbaum lanzar campaña de Paz

Clara Brugada presenta estrategia para atender la salud mental de los capitalinos