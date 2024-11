Se ven problemas internacionales para México con Reforma al Poder Judicial, advierten juzgadores

Juzgadores se manifestaron en la sede de Ciudad Judicial de Jalisco, contra ‘el acarreo’ que se está haciendo para que aspirantes a jueces y magistrados se inscriban, insisten que la Reforma al Poder Judicial traería problemas internacionales para México. En Jalisco para 8 plazas de magistrados, sólo había registradas 10 personas.

“Les digo: ¿quieren inscribirse como jueces? ¿quieren el puesto? ¡Éntrenle! Van a ser sujetos a un escrutinio. Si creen que van a llegar a las 10 de la mañana a firmar, e irse a las 12 del día, están equivocados. Los jueces vivimos con un pie en la cárcel y otro pie en la tumba”, sentenció el juez Adolfo Aldrete, director regional en Jalisco, de la Asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito en la tercera región.

México pierde juzgadores

Decenas de empleados del Poder Judicial de la Federación protestaron porque lamentan que México está perdiendo a los jueces experimentados, con 30 años de carrera, para dejar su puesto a jueces improvisados. Varios juzgadores están optando mejor por el retiro. Aldrete señala que México podría enfrentar problemas internacionales con la incertidumbre que genera la Reforma Judicial.

“Si no hay certeza, no van a invertir. Esa es la importancia de un juez imparcial. No que el gobierno o el juez decida a quién le va a dar la razón, esa es la diferencia de tener una justicia imparcial e independiente”, añadió.

Como los amparos advierten, no serán suficientes, ya se vislumbra que el caso del Poder Judicial mexicano llegará a organismos internacionales en defensa de los derechos humanos.

“Estamos terminando la integración (del caso) porque tenemos que integrar y terminar la justicia aquí en México. Si no accedemos a esas resoluciones que nosotros sabemos que tenemos la razón, posiblemente no haya quien nos la dé, tendremos que ir a organismos internacionales para obligarlos, y en su caso, ya responderá al Estado Mexicano, o les vale y renuncia y se salen con las consecuentes condiciones de salirse de un organismo internacional, que no la han de tener tan fácil”.

La incertidumbre jurídica podría ser argumento de Estados Unidos y Canadá para que México no forme parte del TEMEC. “Trump lo dijo: ¿quieres participar en un tratado, te tienes que someter a las decisiones internacionales, o nada más cumplir las que si quieren y no quieren cumplir las que les imponen? Ese es el punto que todavía queda pendiente por resolverse en la justicia internacional que es una presión económica y México quedaría muy desafortunado, que aparte de que estamos peleando porque las inversiones no vienen, y además de eso, se ponen en oposición a la justicia internacional, nos aislaríamos, terminaríamos como Cuba, aislados sin ningún apoyo internacional”.

Se adelantó que hasta los jueces jubilados han levantado la mano para vigilar las decisiones de los nuevos juzgadores para evitar que se vulnere el estado de derecho.

