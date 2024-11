Hombre intoxicado pone a prueba a servicios de emergencia al escalar árbol de 10 metros en la Lagunilla | VIDEO

En un incidente que puso a prueba las habilidades de los servicios de emergencia de la Ciudad de México, un hombre en aparente estado de intoxicación fue rescatado la noche de este lunes 25 de noviembre de la copa de un árbol de 10 metros de altura, ubicado en la zona comercial de La Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ignacio López Rayón y Comonfort, donde el individuo escaló un árbol, generando una situación de riesgo tanto para él como para los transeúntes. Al lugar arribaron elementos de los Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes de inmediato iniciaron las labores de rescate de manera coordinada.

La operación resultó compleja debido a la oposición del sujeto a descender del árbol, pues amenazaba con saltar. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado de bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), se logró asegurar al hombre con un arnés y un triángulo de evacuación, garantizando su seguridad durante la maniobra.

Rescatista narra la experiencia

Israel Meléndez Balderas, elemento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, relató los momentos de tensión vividos durante el rescate, además de que exhibió las heridas que le dejó esta operación, pues resultó con lesiones en las manos, según dio a conocer en entrevista con el periodista Jorge Becerril.

"A la hora de salir por la rama, me raspé todas las manos. No podía ponerme guantes por el agarre, con guantes no hubiera podido". A pesar de las heridas sufridas, el oficial destacó la importancia de priorizar la seguridad del sujeto y la suya propia.

"Sé que tengo que trabajar con guantes pero en esta ocasión fue mi decisión", aseveró.

Tras varios minutos de tensión, el hombre fue finalmente rescatado y trasladado a una ambulancia para recibir atención médica. Se encuentra estable y fuera de peligro.

