Desde Nana Pelucas al Compa Jorge y el Pirata de Culiacán, los youtubers cruelmente castigados por insultar al narco

Desde el 22 de septiembre, el creador de contenido de Estados Unidos, Cheesur desapareció tras escribir en su cuenta de X un insulto al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes a.k.a. “El Mencho”. Otros youtubers que también hicieron lo propio como Nana Pelucas, Compa Jorge o el Pirata de Culiacán, tuvieron que enfrentar terribles consecuencias por parte del crimen organizado.

Uno de ellos fue el youtuber llamado Compa Jorge, quien aunque no ofendió a ningún narcotraficante, si dio a conocer la breve relación que tuvo con uno de los hijos del otrora narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En uno de sus videos en Youtube, Compa Jorge contó que conoció a Iván Archivaldo Guzmán, alias “El Chapito” por uno de sus primos que los presentó, a quien dijo que lo admiraba por su sencillez y humildad al hablar de un equipo de sonido para automóviles.

“La verdad mis respetos para él, no sé si llegue a ver este video, pero si lo ve pues mis respetos compa, estamos a la orden… Él me dijo: ‘Hey compa, ¡qué perro se escucha su sonido! ¡Me gusta su sonido! ¿De qué equipo de sonido le pusiste? Porque yo tengo un BMW y le metí 20 mil dólares y no suena igual… Mis respetos para la humildad de él, la verdad mis respetos”, indicó el Compa Jorge.

Youtubers asesinados por el narco por ofender a los cárteles

Sin embargo, tras el mensaje el Compa Jorge fue atacado a balazos por parte de sicarios quienes lo acribillaron al dispararle en 21 ocasiones en su tórax. Esta situación también la vivió Pamela Montenegro, la youtuber conocida como Nana Pelucas quien en su canal de Youtube, “El sillón TV” hacía críticas con sátiras a actores políticos.

En una de sus sátiras, Nana Pelucas habló sobre el narcotráfico aportando “información privilegiada”, de acuerdo con el entonces fiscal de Guerrero, Xavier Olea, quien informó que la creadora de contenido fue asesinada por dos integrantes de una célula llamada “El Cida” del cártel Independiente de Acapulco.

Y el caso más sonado en los últimos años fue el de Juan Luis Lagunas Rosales mejor conocido como El Pirata de Culiacán, quien como el caso de Cheesur, ofendió a Nemesio Oseguera Cervantes al asegurar: “El Mencho a mí me pela…”. Días después, el youtuber anunció que iba a ir al bar “Menta2 Cantaros” donde lo ejecutaron con 15 balazos.

