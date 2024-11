"Marilyn Cote medicaba a mi hijo, lo mantenía dopado todo el tiempo", afirma madre de Bryant

La detención de la falsa psiquiatra Marilyn Cote da esperanza para sus víctimas de justicia en este caso, pues esta mujer abusó de la necesidad de las personas que necesitaban ayuda médica para hacerse de dinero. Cada día salen a la luz más detalles de los terribles abusos que cometió esta mujer, siendo revelados más detalles del terror que ejercía sobre sus pacientes y víctimas.

Esta mujer, de quien no sabemos si es su verdadero nombre, fue detenida en Tlaxcala, pues se le había solicitado la documentación que la acreditara como una profesional de la salud y al no entregarlo autoridades de Puebla empezaron a perseguirla. Entre los delitos por los que es señalada están.

En entrevista con Javier Alatorre, para El Heraldo Radio, la señora Aurora Mendoza, madre de Bryant, quien habría tenido una relación sentimental con Marilyn Cote, explica que su hijo fue una víctima más de esta mujer quien mantenía a su hijo dopado todo el tiempo para someterlo y hacer con él lo que quisiera.

La señora Aurora reconoce que su hijo fue una víctima más de esta falta médico a quien ella misma contactó para que ayudara a su hijo, pues había caído en un problema de adicciones. "Yo la contacté para hacer una cita porque me la recomendaron ya que mi hijo había caído en el tema de adicciones, yo vi su página de Facebook y todo se miraba bien, una eminencia de doctora. Cuando salieron de la consulta, dice mi hermana que le dijo le daría diagnóstico en dos semanas y le dio medicamento", recuerda.

La madre de Bryant señala que desde el primer día Marilyn Cote le ofreció trabajo a su hijo, de entonces 24 años, pues decía que "cumplía con todo el prototipo para ser el modelo para mis videos y fotografías, porque ella decía que tenía una clínica en California y a él lo quería para eso".

Mi hijo me dijo que Marilyn le pegaba, que lo encerraba y lo sacaba a dormir a la calle, en el frío, pero ella me decía que inventaba todo porque estaba en drogas y no quería seguir el tratamiento. Ante la pregunta de si realmente se casaron Aurora responde que :No tenemos realmente la certeza de que estén casados, porque pusieron que ella tenía 29 años.