La planta Naucalpan: donde nace el alivio de VICK para los mexicanos en este invierno

Desde hace más de 100 años, Vick se ha dedicado al desarrollo y comercialización de productos superiores para aliviar los síntomas de resfriados, tos y gripe. Lo que pocos saben, es que muchos de sus productos más icónicos se producen dentro de México y, en algunos casos, se exportan a demás países de la región.

Esto ocurre en la Planta Naucalpan, que durante 60 años ha sido el lugar donde nace el alivio de reconocidos productos como Vick VapoRub y el Jarabe Vick 44.

Como parte de la preparación para el invierno, que siempre viene con resfriado y gripe, Vick nos abrió las puertas de su casa en una visita para periodistas y medios de comunicación, con el objetivo de brindar una visión única y detallada sobre la marca. Durante la visita, tuvimos la oportunidad de aprender más sobre los productos, recorrer las instalaciones y escuchar de expertos de la marca los beneficios y la ciencia de estos productos.

"Estamos encantados de abrir las puertas de nuestra planta y compartir con ustedes el trabajo y la pasión que hay detrás de nuestros productos", dijo Miguel Ángel Valdovinos, Gerente de la Planta Naucalpan de P&G. "En esta planta nace el alivio de Vick, que entregamos a los hogares de los mexicanos y a las familias de la región que se abastecen con nuestra producción”.

En esta visita, la marca dio a conocer la ciencia detrás de Vick VapoRub, uno de sus productos más reconocidos que ayuda a descongestionar las vías respiratorias facilitando la respiración, calma la tos y dolores musculares del resfriado. Este contiene ingredientes como el alcanfor, mentol y aceite de eucalipto, que con sus vapores terapéuticos impactan los canales distribuidos en el tracto respiratorio superior y alivian múltiples síntomas de la gripa.

“Abrimos las puertas de nuestra casa para que conozcan de primera mano la ciencia que existe detrás de productos como nuestro famoso Vick VapoRub, desde sus principios activos, hasta su proceso de manufacturación” Explica Ana Karen Jiménez, Directora Senior de la Categoría de Salud de P&G.

Conoce el portafolio completo de la familia Vick aquí: https://www.fahorro.com/landings/vick.html

