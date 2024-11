Los 7 pilares para crecer en Google

Conocer las metas y objetivos de tus clientes como agencia de marketing, es fundamental, de otra forma se trabaja a ciegas. Así lo considera Salvador Posada Cambero, experto en SEO, diseño web y estrategias digitales.

En entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic, el especialista en marketing digital, cofundador de Narval Marketing, señaló que hay puntos muy importantes para elegir una buena agencia de marketing, un community manager o un freelancer.

“Un buen servicio de marketing es el que también ofrece estrategias comerciales, cuando uno busca invertir en publicidad en línea en temas de marketing digital, lo que se busca es tener un retorno de esa inversión, y para lograr esto hay que operar con un buen manejo del SEO, muy pocas agencias dentro de México saben hacerlo y conocen los beneficios que tiene”, explicó Salvador Posada.

¿Te han llamado de un número que empieza con +5281? Te decimos qué hacer

Este tipo de estrategia ayuda a que las páginas se posicionen de mejor manera en la red. FOTO: Archivo.

¿Qué es el SEO en Marketing?

SEO significa Search Engine Optimization (Optimización para motores de búsqueda), que los expertos usan como un conjunto de técnicas y estrategias para la optimización en los controles de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, entre otros, para que una página web, servicio o producto aparezca orgánicamente en los buscadores de internet.

El objetivo es aparecer dentro de los tres primeros lugares del ranking en el buscador. Resaltó que el 96 por ciento de los clicks en Google se quedan dentro de la primer página y el 86 por ciento de los usuarios entra e interactúa dentro de los tres primeros lugares, por lo que muchas empresas deciden apostar por la parte de campaña publicitaria, cuando la realidad es que el sector y el mercado están dentro de una buena estrategia de SEO, para poder rankear dentro de la primera página y en el top tres de los primeros lugares.

¿En cuánto tiempo da resultados una buena estrategia de SEO?

Salvador Posada considera que conforme a su experiencia una buena estrategia de SEO debe tomar de seis a siete meses, una vez que el negocio o servicio está dentro de los primeros resultados, asegurando que ahí se va a mantener a menos de qué haya cambio dentro de los algoritmos.

Al elegir una buena agencia de marketing es primordial fijarse en que esa agencia no te va a decir lo que tú quieres escuchar o nada más por tratarte de vender, siempre tiene que brindarte todas las opciones disponibles que hay dentro del sector con base a tu presupuesto, metas y objetivos.

“A mí me gusta comparar una buena estrategia de marketing digital con un coche seminuevo, que puede tener una muy bonita carrocería, pero el motor no funciona, de igual manera una buena estrategia de marketing, te podrán pintar muy bonitos diseños, pero si el motor de tu estrategia no está funcionando, nunca vas a cruzar la línea de meta”, considera el mercadólogo.

El experto habló de la importancia de tener una estrategia de contenido. FOTO: Cortesía.

Los 7 valores que debe tener toda marca para promocionarse en internet

“Si quieres que tu contenido sea de valor para tu audiencia y crear una comunidad de personas con intereses afines o similares tienes que crear los siete pilares de contenido para desarrollar una estrategia de Brand Awareness (Reconocimiento de marca).

Los creadores deben enfocarse en crear contenido que reúna una serie de valores que sirvan para que la gente se sienta afín al contenido que se trabaja y así se pueda aumentar las visitas, así como el tiempo que se mira la web.

Informativo

Educativo

De concientización

De actualidad

De terceros

Publicitario

De Entretenimiento

Sigue leyendo:

Cetes: ¿cuánto dinero necesito invertir para juntar 30,000 pesos antes de la cuesta de enero?

¿Cómo funciona la validación previa de documentos para tramitar el pasaporte?