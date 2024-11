Revista TIME pone a Claudia Sheinbaum entre los 100 líderes más influyentes del mundo en medio ambiente

La revista TIME puso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la lista de los 100 líderes mundiales más influyentes en el campo ambiental, de acuerdo con la publicación la mandataria mexicana es de los pocos líderes mundiales que pueden afirmar que saben tanto sobre la ciencia climática.

TIME destaca que la Presidenta de México es una ex académica que contribuyó a la redacción de dos importantes informes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Sin embargo, Sheinbaum Pardo tiene un camino complicado que recorrer si quiere estar a la altura de sus credenciales científicas mientras dirige un país rico en petróleo , pero azotado por sequías y huracanes.

Subraya que Claudia Sheinbaum impulsó algunas políticas verdes en su papel anterior como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentando los primeros autobuses eléctricos de la capital y cubriendo el techo de la Central de Abastos, el cual es considerado el más grande del mundo, con paneles solares.

La revista TIME señala que Claudia Sheinbaum debe su ascenso político a su mentor de toda la vida y poderoso predecesor, Andrés Manuel López Obrador, un nacionalista de los recursos, que invirtió miles de millones de dólares en la petrolera estatal Pemex, uno de los peores contaminadores del mundo, que cortó las rodillas del vibrante mercado de energía limpia en México, al tiempo que permitió una destrucción de franjas de selva tropical.

Time menciona que Claudia Sheinbaum ahora enfrenta prioridades conflictivas y se ha comprometido a seguir apuntalando a Pemex y al mismo tiempo presentar un plan "ambicioso" liderado por el estado para la transición energética.

"Todos necesitamos empresas energéticas estatales, públicas y fuertes que garanticen energía limpia a precios bajos para las generaciones actuales y futuras", cita la revista, al recordar el discurso de Sheinbaum Pardo en su toma de posesión el 1 de octubre del 2024.

Menciona que hasta ahora, su plan no contiene muchos detalles y algunos expertos temen que su promesa de invertir 13,600 millones de dólares en energías renovables no acerque a México a su objetivo de que el 45% de la energía sea limpia para 2030 si no permite un mayor papel del sector privado.

“Y aunque Sheinbaum ha luchado por hacer mella en la crisis del agua en la Ciudad de México, como presidenta ha prometido una importante reforma para el acceso equitativo en todo el país. Sheinbaum ya se ha distanciado notablemente de López Obrador en cuanto a la retórica verde y, si cumple con esas palabras, su mandato de seis años podría convertir a un país rebosante de potencial renovable en un líder climático global”, se escribe en la biografía de Claudia Sheinbaum publicada por la revista TIME.

De acuerdo con la revista TIME estos son los 100 líderes:

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial Jennifer Granholm, secretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos Bill Gates, Fundador, Breakthrough Energy y TerraPower Susana Muhamad, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia El príncipe Harry, duque de Sussex Fundador, Travalyst Ana Hidalgo, alcalde de París Claudia Sheinbaum, presidenta de México Damilola Ogunbiyi, director ejecutivo de Energía Sostenible para Todos y copresidente de ONU-Energía Ed Miliband, secretario de Energía del Reino Unido Fernando Haddad, ministro de Hacienda de Brasil

