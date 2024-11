Tras ataque al Bar Bling-Bling, liberan a los 6 sujetos que habían sido detenidos

Luego del ataque al bar Bling-Bling ubicado en Avenida Jose Maria Morelos, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se realizó un operativo en el establecimiento en el que se detuvieron a 11 personas; sin embargo, luego de realizarse varias investigaciones a los imputados, se liberó a seis de ellos este miércoles 13 de noviembre por la noche.

No obstante, autoridades aún no han informado la relación que tienen el resto de los detenidos con el ataque en el local de venta de bebidas alcohólicas, por lo que familiares exigen la liberación de quienes se presume que son inocentes y que no tuvieron nada que ver con el asesinato de varias personas.

Resto de los detenidos siguen bajo investigación tras ataque al bar 'Bling-Bling'

Y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene una investigación a siete personas, quienes fueron privados de su libertad por autoridades mexiquenses, resultado de los trabajos realizados en relación al ataque que fue captado en video el pasado domingo 10 de noviembre, en el que fueron se detuvieron a al menos 11 personas.

Ataque al Bar Bling Bling el pasado domingo Foto: Especial

Los 11 imputados fueron enviados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, aunque se decidió trasladarlas a la Fiscalía de Asuntos Especiales de Toluca por motivos de seguridad. En este lugar se llevaron a cabo las investigaciones y determinaron que seis sujetos detenidos no tenían ningún vínculo con la agresión del bar, por lo que fueron liberados.

Mientras tanto, el resto de los cinco que aún están detenidos, permanecerán bajo investigación y posteriormente continuarán las investigaciones en el que se determinará su responsabilidad y si es que tienen algún grado de culpabilidad en los hechos ocurridos el fin de semana

Familiares de detenidos reclaman arresto irregular

Fueron los familiares de los sujetos detenidos quienes permanecen afuera de la Fiscalía y se mostraron molestos por la detención, bajo el argumento de que ellos eran inocentes y pidieron detener a los verdaderos responsables del ataque, ya que los imputados solo iban a divertirse.

Detenidos por ataque en bar fueron liberados esta noche Foto: X @azucenau

Otros familiares de quienes permanecen bajo arresto, se acercaron para reclamar las acciones de las autoridades, asegurando que la detención fue irregular, por lo que exigieron la liberación expedita de las víctimas.

Finalmente, las seis personas que fueron puestas en libertad al salir de la Fiscalía, reclamaron que al ser arrestados durante el operativo sufrieron varias lesiones, pero al ser recibidos por sus familiares, decidieron retirarse y no levantar ninguna denuncia, así como no dar más testimonio de lo ocurrido y olvidar ese incidente en el pasado.

