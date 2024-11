Empleada denuncia al diputado Fidel Mogollón por despido arbitrario

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Giina González, una trabajadora del Congreso, denunció su despido supuestamente injusto a manos del diputado Danny Fidel Mogollón Pérez. González, relató que tras solicitar permiso a su jefa inmediata, cuyo nombre no reveló, excedió el tiempo permitido y, al regresar a su oficina, se encontró con el legislador quien, sin titubear, la destituyó de su puesto, afirmando que “le sirviera de ejemplo a todos sus compañeros”.

La ex-empleada mencionó que el horario estipulado en su contrato establece una jornada de trabajo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que Mogollón obliga a su personal a laborar desde la mañana hasta altas horas de la noche, sin remunerar horas extras. “Siento que eso no es justo, él no se pone en nuestro lugar porque nunca lo ha hecho”, exclamó González en el video.

Además, González criticó la actitud del diputado en reuniones, donde según ella, ha faltado al respeto a su equipo y ha mostrado una clara falta de empatía hacia sus subordinados. “Debería ser un ejemplo como jefe y no lo es”, apuntó.

La trabajadora manifestó su decisión de no permanecer en silencio y advirtió que, si algo llegara a sucederle debido a su denuncia pública, responsabilizaría directamente al diputado Mogollón. “Ya no me pienso callar”, afirmó.

Cabe mencionar que el diputado del Congreso de Baja California, solicitó licencia el pasado mes de octubre tras ser señalado por agredir a su esposa.

