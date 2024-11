Réplica de Margarita Ríos Farjat a El Heraldo de México

Lic. Franco Carreño

Director General de El Heraldo Media Group

Distinguido director:

Me dirijo a sus lectores en relación la columna “Naufraga la unidad de los ministros de la Corte”, de Alfredo González y publicada hoy, donde se asegura que algunos ministros rompieron el “acuerdo” de “renunciar en bloque”, y que el Ministro González Alcántara Carrancá y su servidora “se adelantaron, sugiriendo que cada uno actuara individualmente”.

En mi caso, desde el 7 septiembre de 2024 expresé mi postura con relación a este tema, inluso adelantando que renunciaría a mi pensión por no encontrar correcto en que se modificara con nuevas condiciones a las originalmente previstas en la Constitución. Este dato verificable quedó asentado en el largo vídeo que en esa fecha publicó Grupo Fórmula en sus redes sociales (donde di respuesta a la pregunta que el Presidente López Obrador hacía sobre las remuneraciones de la Suprema Corte).

A pesar de ello, mi escrito acompañó al de mis colegas, pues el “acuerdo de renunciar en bloque”, que refiere la columna, sólo consistía en quién llevaría los documentos al Senado en la fecha establecida por la convocatoria a la que alude la reforma del 15 de septiembre de 2024. Mi carta de renuncia (y entiendo que la del ministro González) se presentaron junto con todas el pasado miércoles 30 de octubre.

Debo confesar que me da la impresión de que en la columna, además de no verificarse estos datos, se acusa de “meter desorden” solo como una forma de más bien “meter presión” respecto a nuestra discusión del próximo martes. Sin adelantar en lo absoluto el sentido de mi voto (como no lo he hecho nunca a pesar de presiones experimentadas que son del conocimiento público), rechazo lo escrito y lo sugerido en la columna en mención.

Lo que sí deseo asentar es que estoy cierta de que la discusión de tal proyecto enriquecerá el derecho constitucional mexicano para bien de nuestro país y que Ministros y Ministras estamos responsablemente estudiando el proyecto.

Quedo a las apreciables órdenes de usted y de sus distinguidos lectores y columnistas.

Muy respetuosamente,

Ministra Margarita Ríos Farjat