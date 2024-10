Legisladores de la 4T restablecen diálogo con Poder Judicial

En medio de la disputa por el proceso para la elección de juzgadores, la 4T restableció el diálogo con el Poder Judicial para alcanzar un acuerdo de transición.

Así lo informó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien detalló que hay una interlocución con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, con el Gobierno Federal. El diálogo lo encabezan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández y el mismo Fernández Noroña.

“No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay, para que sea muy claro, hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir, me parece que será muy positivo. Hay disposición nuestra y del Poder Judicial, de buscar los puntos de coincidencia. Vamos a ver si se logra”, indicó.