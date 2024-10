Clara Brugada inicia audiencias públicas “Zócalo de Gobierno Ciudadano”

La jefa de gobierno, Clara Brugada realizó la primera audiencia ciudadana denomina “Zócalo de Gobierno Ciudadano”, que tiene como objetivo atender de manera directa a los capitalinos y de esa forma canalizar sus demandas a las distintas áreas de gobierno.

Acompañada por su Gabinete Legal, la mandataria capitalina informó que este ejercicio democrático y popular se realizará todos los martes en el centro de la ciudad, a partir de las 8:00 horas.

“Aquí se les va a atender a todos de manera pareja, aquí no va a haber influyentismos, aquí vamos a atender a toda la gente y puede estar un empresario y puede estar un ama de casa y puede estar un comerciante y todos juntos esperando su turno para que los atienda la Jefa de Gobierno, porque aquí en el espacio público nos emparejamos todos”, puntualizó.

Manifestó que se atienden demandas en materia hídrica, de seguridad, participación ciudadana, turismo, vivienda, servicios urbanos, entre otros.

Insistió en que su equipo de trabajo tienen “vocación de servicio, por eso los invité a que gobernaran conmigo la Ciudad porque los y las conozco y sé de su compromiso con la población”.

Dejó en claro que con esta actividad “nadie se me va a escapar porque la gente viene y me dice me recibió fulano y no me atendió”.

“Yo siempre me entero de lo que pasa y de lo que no pasa a veces me entero más de lo que no pasa, es decir, de lo que debió haber pasado y no se hizo entonces vamos a tener un mecanismo que nos ayude a que todo funcione bien”, destacó.

Recordó que ella desde “décadas yo estuve aquí gestionando, luchando, proponiendo y organizando para apoyar a esta enorme Ciudad de México”.

Asimismo, dijo que ella al Zócalo ha acudido, en 40 años, más de 10 mil veces; “no ha habido semana en la mayor parte de los años que no haya venido a hacer gestión, a veces, hasta todos los días tenía que ir”.

Gobierno cercano a la gente

Anunció que, a partir del próximo jueves, arrancará el programa “Casa por Casa” en la alcaldía Cuauhtémoc; para lo cual recorrerá una colonia y junto con su equipo preguntará qué es lo que les hace falta.

“Vinculación permanente porque al menos dos veces a la semana voy a dedicar la mañana para ir directamente con los ciudadanos que no vienen al Zócalo pero que están en sus casas y ahí vamos a llegar como debe de ser”, agregó.

De igual forma, dijo que impulsará un “Cabildo Popular”, donde estarán las organizaciones sociales y populares para que pueda presentar sus propuestas y denuncias.

“Cuando la gente decide movilizarse es porque no se les están resolviendo, porque no se les escucha, porque quieren hacer presencia para ser tomados en cuenta y ser atendidos. Entonces hay que adelantarnos a eso, es lo que tiene que hacer un gobierno emanado del voto popular como es este“, dijo.

Finalmente anticipó que la Procuraduría Social desaparecerá y ahora será una Defensoría Pública, que tendrá un equipo de abogadas y abogados que den asesoría jurídica permanente en la capital.

