Se pudo evitar la muerte del Padre Marcelo, dicen habitantes de Pantelhó, Chiapas

Con un tono fuerte y firme 65 de los 84 Agentes Rurales del municipio de Pantelhó, Chiapas, aseguraron que la muerte del padre Marcelo Pérez Pérez está vinculado con el nombramiento como autoridades concejales de Los Herrera, grupo vinculado al crimen organizado, quienes tenían bajo amenazas de muerte al sacerdote por levantar la voz exigiendo justicia y paz para el pueblo indígena de los Altos que desde 2021 se encuentra en disputa.

En conferencia de prensa, Antonio Sánchez Gutiérrez, comisionado por la Paz en Pantelhó, aseguró que el gobierno en su conjunto tuvo conocimiento a través de denuncias de las amenazas de muerte en contra del padre Marcelo, por lo que su ejecución se pudo evitar, por ello pidieron que la investigación no lo lleve a cabo la Fiscalía del estado.

Foto: Lizeth Coello

Agresiones a pobladores iniciaron hace 2 décadas

“Le pedimos escuchar las voces del pueblo de Pantelhó que hablan a través de esta comisión. Le pedimos que en su gobierno se nos respete a los indígenas, se nos dé un trato digno, se nos deje de ver como animales cuya vida no vale nada, de lo contrario para nosotros los indígenas no habrá nueva ERA”, aseveró.

El líder indígena precisó que la agresión hacia los pobladores inició hace dos décadas por parte del grupo Los Herrera, lapso en el que resultaron asesinados Simón Pedro, catequista y presidente de la Organización Civil Las Abejas de Acteal y el Fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, además de otros pobladores.

“La cobarde ejecución del padre Marcelo se suma a la extensa sangrienta lista de genocidio perpetrado por Los Herreras en contra de nuestro pueblo indígena y quienes han alzado la voz para devolvernos la paz (…) A lo largo de estas más de dos décadas han cobrado la vida de más de 200 hermanos indígenas”, expuso.

Las mujeres y hombres tzotziles y tzeltales con pancarta en mano y acompañados por la bandera de México hicieron una oración por la paz y justicia; asimismo dedicaron un minuto de silencio por la muerte del padre Marcelo, defensor de derechos humanos del pueblo de Pantelhó. En tanto que a las autoridades exigieron nombrar a un nuevo Concejo Municipal que no esté vinculado a Los Herrera.

“Pedimos ante el Congreso del Estado, poder legislativo repongan la instalación de nuevo Concejo (…) Ya que los que fueron nombrados por una Comisión de los diputados anteriores no hay nada de atención social hacia nuestras comunidades y que únicamente entraron a saquear los recursos de nuestro municipio en complicidad de Los Herreras”, puntualizó.

En este contexto, los pobladores responsabilizaron a las autoridades sobre el “derramamiento de sangre que pueda ocurrir. No vamos a permitir que los Herrera asesinen a uno más de nosotros. Si el gobierno no nos escucha, nos veremos obligados a defendernos (…) El pueblo de Pantelhó no permitirá que la muerte de padre Marcelo sea en vano”.

