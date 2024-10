Detienen a 3 sujetos por delitos sexuales contra niñas en Mérida

En operativos diferentes, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) detuvo a tres hombres por cometer delitos sexuales en contra de niñas y adolescentes en Mérida, por lo que son acusados por violación, trata de personas, abuso sexual y pornografía infantil.



De acuerdo con información de la corporación, en el primer caso detuvo mediante una orden de cateo a Juan Carlos T. R., de 31 años, propietario e instructor de una academia de baile ubicada en la colonia Morelos Oriente en Mérida. Dicho sujeto fue denunciado por los delitos de abuso sexual equiparado agravado y pornografía infantil en agravio de varias niñas y adolescentes que tomaban clases en su academia de danza.

Las denuncias fueron presentadas por cinco madres de familia. Foto:

Las menores presentaron cambios de conductas

Las denuncias fueron presentadas por cinco madres de familia, luego de que observaron que las menores tenían cambios de conducta y no querían regresar a la academia. De acuerdo con las evidencias obtenidas, el individuo habría obligado a las menores a cambiarse de ropa frente a él durante los ensayos, en un salón en el que no permitía el acceso de las madres de familia.



Además, según la denuncia y las pruebas de la investigación, bajo presión y amenazas las hacía participar en juegos en donde por cada equivocación debían quitarse una prenda, a veces hasta quedar totalmente sin ropa, y les tomaba fotos y video.



Tras la localización y captura del sujeto, los agentes y fiscales investigadores lo pusieron a disposición del Juez de Control que emitió la orden de cateo. En el otro caso, la SSP informó que detuvo por los delitos de violación equiparada agravada y trata de personas en contra de una adolescente a Isaías E. C. y Carlos Augusto P. C., ambos de 47 años y originarios de Mérida.



De acuerdo con la investigación, el pasado mes de abril Carlos Augusto P. C. habría enviado mensajes a través de redes sociales a la menor de identidad reservada, de 12 años, amenazándola con publicar una foto íntima si se negaba a tener relaciones continuamente con Isaías E. C.



Este último sujeto, tres días después de que se envió el primer mensaje, habría atacado sexualmente a la víctima en un predio de la colonia Salvador Alvarado Oriente. Una vez ejecutada la orden de aprehensión en contra de ambos imputados, fueron puestos a disposición de un juez de control que les sigue proceso.

