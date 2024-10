Ríspida parecencia comparecencia de Rosario Piedra en el Senado en la busqueda de reelección

En una rispida comparecencia ante el Senado de la República, la ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra aseguró que en México ya no hay desapariciones ni ejecuciones de Estado.

“Claro que ya no existen las ejecuciones extrajudiciales ni las desapariciones por parte del Estado, por parte del Estado, que eso es lo que ha creado una gran confusión. ¿Quién era el principal represor durante más de 70 años y a partir de los años 50? era el Estado mexicano que creó policías anticonstitucionales, agencias para investigar y perseguir a disidencia y que eran llevados a prisiones clandestinas y sujetos a desaparición forzada, y que hoy todavía estamos luchando porque se esclarezcan esos crímenes cometidos durante los años a partir de los años 50, pero sobretodo a partir de las décadas de los 60 y los 70”, afirmó.

Durante las comparecencias de las y los aspirantes a presidir la CNDH ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, Rosario Piedra Ibarra preciso que sí se registran asesinatos y desapariciones pero no las ejecuta una autoridad federal.

“Claro que hay, hay asesinatos, hay muertes que se tienen que acabar, pero para que cometidas por grupos de la delincuencia organizada y no por parte del Estado mexicano. Esa es la gran diferencia que podría decirle”, respondió ante los cuestionamientos del senador panista Ricardo Anaya.

Se cuestionó la militarización del país y la prisión preventiva oficiosa

El senador blanquiazul, Ricardo Anaya la cuestionó duramente sobre el presunto fraude en la elección de la presidenta de la CNDH en la que resultó vencedora la militarización del país y la prisión preventiva oficiosa.

“En primer lugar senador no hubo fraude, perdieron los amparos porque no estaban fundamentado, porque era falso que hubo elección, perdieron tres amparos (...) el uso indebido de las fuerzas armadas fue el de Felipe Calderón, cuando el jefe supremo de las fuerzas armadas que era en ese momento el presidente ordenó su guerra contra el narco en la que murieron miles civiles y hubo ejecuciones extrajudiciales y una serie de violaciones graves a los derechos humanos. Actualmente no existe militarización.

Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la reelección

Las fuerzas armadas siguen dependiendo de un civil, en el sexenio pasado no se ordenó su actuación contra población civil”, señaló.

La señora priista, Claudia Anaya le pidió renunciar a su búsqueda de continuar al frente de la CNDH.

“Le dejaría una reflexión, déjele el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la CNDH. Si es por un sueldo yo le regalo el mío”: indicó la senadora priista.

A las afueras del Senado de la República, un grupo de ciudadanos y de trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

