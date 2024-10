“Va a dar resultados la estrategia de seguridad”, confía Sheinbaum

“Va a dar resultados la estrategia de seguridad”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Recalcó que la Estrategia consta de cuatro ejes: Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, así como coordinación con el gabinete de Seguridad y gobiernos estatales.

En la mañanera, explicó que se está trabajando en zonas donde se registran hechos violentos que provocan el desplazamiento de la población como en Michoacán y en Chiapas.

“En estos casos estamos actuando de varias maneras. En el periodo del presidente López Obrador se hizo un esquema de intervención social muy exitoso. Aquí se mencionó en la mañanera con él, por ejemplo, el caso de Aguililla, donde entró primero, digamos, el Gabinete Social acompañado de la Secretaría de Seguridad y se permitió pacificar y avanzar con apoyos de distinto tipo, y también esquemas de construcción de La Paz”, señaló.

En desarrollo, la metodología de atención a las causas

Dijo que está desarrollando la metodología de atención a las causas.

“Una parte tiene que ver con la fiscalía, con el trabajo que hace Seguridad, con el trabajo que hacen las fuerzas federales, la investigación, pero otra es la intervención social”, apuntó.

La titular del Ejecutivo Federal refirió que en el caso de Chiapas también se está trabajando con intervenciones sociales y con detenciones de quienes provocan la violencia, en el marco de la ley siempre.

“Entonces, tanto en Michoacán, como en Chiapas, como en Guanajuato, como en otros lugares continúan estos apoyos y se están fortaleciendo y mejorando a partir de la experiencia que desarrollamos también en la Ciudad de México”; señaló.

Sheinbaum espera que no haya sabadazos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que no haya “sabadazos” —liberación de presuntos delincuentes el fin de semana— luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que se levanta el paro de labores.

Criticó que estén en suspensión de labores pero no han dejado de cobrar su sueldo.

“Pues qué bueno. Y no es por el gobierno, no es por la presidenta, no es… qué bueno por el pueblo. Ahora, espero que no empiecen los abadazos otra vez, pero qué bueno que regresan a trabajar, porque lo que no podía hacer era este paro, cobrando además sus salarios”, expresó.

En la mañanera, también se le cuestionó de la posición de la consejera Dania Ravel quien se desmarcó del comunicado del INE sobre el reinicio de la organización de la elección de juzgadores.

La presidenta declaró que la elección sigue y hay consejeros que respondan a intereses del PRIAN.

“La información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado”, dijo.

“Habrá consejeros que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del Tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE, un comunicado que dice la elección a jueces, magistrados y ministros, a personas juzgadoras va, entonces la elección va, es voluntad del pueblo de México”, apuntó.

