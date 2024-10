¡Es oficial! Estos son los alumnos de la SEP que sí tendrán puente por el Día de Muertos

Pese a que el calendario oficial del ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indica que no se tiene contemplado algún puente por el Día de Muertos recientemente se dio a conocer que los alumnos de un estado de la República Mexicana sí tendrán un día de descanso oficial a raíz de la mencionada celebración, por lo que si todavía no sabes quiénes son los estudiantes que se verán beneficiados por esta medida, en esta ocasión te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Como se dijo antes, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla la suspensión de clases por el Día de Muertos, lo que significa que las clases se desarrollarán de manera normal en todos los planteles de educación básica (kínder, primaria y secundaria) del territorio nacional, no obstante, recientemente se dio a conocer que en Yucatán el viernes 1 de noviembre se suspenderán las clases, además, esa medida no solo aplica para educación básica, sino para todos los niveles educativos.

Las autoridades escolares de Yucatán decidieron suspender las clases el viernes 1 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

“Se informa a la comunidad educativa que, por respeto a las tradiciones y costumbres alusivas al Día de Muertos, el viernes 1 de noviembre se suspenderán labores en todas las escuelas públicas e incorporadas en todos los niveles educativos”, fue el aviso que se emitió a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Yucatán (SEGEY).

Hasta el momento, Yucatán es el único estado que ha decidido suspender las clases el 1 de noviembre por las celebraciones del Día de Muertos, sin embargo, no se descarta que otras entidades se sumen a esta medida, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos que realicen las autoridades escolares de cada estado o federal en torno a esta fecha.

El puente del 1 de noviembre aplicará para las escuelas de todos los niveles de Yucatán. Foto: FB: educacionyucatan

Los alumnos de educación básica tendrán tres puentes en noviembre, estas son las fechas

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica cerrarán octubre con un puente, el cual, se originará debido a que el viernes 25 de octubre se suspenderán las clases debido a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que, para noviembre se tienen programados un total de tres fines de semana largos, cuyas fechas y motivos se precisan a continuación:

Lunes 18 de noviembre en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre

Viernes 22 de noviembre debido a que se realizará el registro de calificaciones previo a la primera firma de boletas del ciclo escolar 2024-2025.

Viernes 29 de noviembre debido a la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2024-2025.

Cabe recordar que, por ahora, el puente del viernes 1 de noviembre solo aplicará para los alumnos de todos los niveles del estado de Yucatán.

Los alumnos de educación básica tendrán cuatro puentes en noviembre. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno para los alumnos del nivel básico?

El inicio del periodo vacacional correspondiente a la temporada de invierno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está programado para el jueves 19 de diciembre de 2024 y según el calendario del ciclo escolar 2024-2025, el regreso a las aulas será hasta el jueves 9 de enero de 2025, lo que quiere decir, que los alumnos de educación básica podrán descansar un total de 21 días.

