Rechaza jueza dar “sabadazo” en el caso de “El Fantasma”

Marcelino "N", "El Fantasma", identificado como exjefe de seguridad de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quedó en libertad porque cumplió con los requisitos para obtener ese beneficio establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y tampoco hubo “sabadazo”, aseguró la jueza Diana Montserrat Partida Arámburu.

Durante la conferencia de jueces y magistrados que integran el colectivo Artículo 41, la impartidora de justicia aclaró que ella no llevó el proceso de Marcelino, ya que sólo analizó la solicitud de éste para obtener la libertad anticipada.

¿Quién es "El Fantasma" del cártel de Sinaloa?

Detalló que “El Fantasma” fue detenido el 9 de febrero de 2013 por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina y semilla de cannabis con fines de comercio en su variante de venta, así como por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Fue condenado a 11 años y ocho meses de cárcel y solicitó el beneficio de libertad el 12 de marzo de 2024, cuando ya había estado 11 años en prisión. A la jueza le correspondió el análisis de la petición del sentenciado y, con base en las pruebas aportadas, determinó el pasado 28 de junio conceder la libertad anticipada, resolución que quedó firme porque ninguna autoridad la impugnó.

“Quiero resaltar que esta persona ya había compurgado el 97.47 por ciento de la pena que se le impuso, esto es, repito, la pena que se le impuso fue de 11 años y 8 meses y solamente le faltaban por cumplir 102 días para compurgar el total de la pena”, explicó.

Señaló que ha sido mencionada en tres ocasiones en la conferencia matutina del Poder Ejecutivo y que se ha señalado a los jueces como facilitadores de delincuentes, de dar “sabadazos” o resolver en lo “oscurito”, sin embargo, precisó que esta decisión fue en viernes y se notificó ese mismo día a las autoridades.

“Esta resolución no fue combatida por su contenido ni por la libertad que se ordenó, esta resolución fue combatida por la temporalidad en que se emitió y se decía que se emitía en fines de semana para que no se pudiera revisar o analizar si esta persona tenía otras investigaciones pendientes.

“Al respecto, quiero aclarar que esta persona estuvo más de 11 años preso y creo que las autoridades correspondientes tuvieron el tiempo adecuado, conveniente para haber investigado si tenía otras investigaciones o si querían abrir investigaciones, pues tuvieron 11 años”, indicó.

Dar ese tipo de libertades, enfatizó, no implica que se beneficie a delincuentes de forma indebida si estos cumplen los requisitos establecidos en la ley. “Los jueces no emitimos decisiones que no estén totalmente explicadas en cada resolución, no usamos tómbola ni moneda tibetana para determinar quién se queda en prisión, quién sale, quién se queda con los ojos, quién se queda con la casa”, enfatizó.

Sigue leyendo

Fallece Raúl Cremoux, exdirector general de Canal 22

“Hay libertad sindical”, Sheinbaum descarta intervenir en renovación del Sindicato de Petroleros