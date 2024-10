“Hay jueces a favor de la reforma Judicial”, asegura Sheinbaum

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial, por ello, pidió respetar la libertad de expresión y de manifestación.

“Ayer también vi en las redes y con algunos Diputados de Morena de jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial porque no es monolítico, no es que todos y todas los trabajadores del Poder Judicial, todas, y todos los jueces estén en contra, hay quienes están a favor ¿qué no somos democracia? Libertad de expresión, libertad, de manifestación, libertad de qué los dejen trabajar, si quieren trabajar, no tiene porqué haber estas ofensas”, recalcó.

Criticó que algunos trabajadores del Poder Judicial “se declaran en paro, y de todas maneras trabajan y no trabajan muy bien que digamos”.

Durante la mañanera se le cuestionó de un video que se difundió en redes sociales, en donde opositores a dicha reforma amedrentaron a un juez y a su secretario en el Estado de México.

La doctora Sheinbaum Pardo dijo que las manifestaciones se pueden realizar sin expresiones de violencia, y recordó cuando irrumpieron opositores al Senado de la República rompiendo vidrios.

“La manera que entraron a la cámara de senadores, de manera violenta, rompiendo todo, el video que tú mencionas no tiene que haber violencia o esta manera de ofender a quien decide trabajar. Que yo sepa el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar, si no sencillamente dijo, les vamos a seguir pagando aunque estén en paro, y ellos deciden quién trabaja, y quien no”, expresó.

También se expuso el caso de la detención de Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ex colaborador de Genaro García Luna, acusado de violar a una mujer en las instalaciones del máximo tribunal.

La presidenta declaró que “entiendo que fue la fiscalía de la ciudad de México, ayer conocimos esta noticia, también es una persona que colaboró, por lo que entiendo de las notas de (Genaro) García Luna, que trabaja en la suprema corte de justicia de la nación, y es una joven quien lo acusa de delitos sexuales, ahí está”.

Sheinbaum está enterada de orden de eliminar reforma judicial

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se recibió una notificación vacía del Poder Judicial que busca eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, el magistrado Juan José Olvera aseguró que ella se ha dado por enterada de la suspensión judicial que ordena, incluso, lo ha hecho público.

En conferencia de prensa, el impartidor de justicia fue cuestionado sobre el señalamiento de la titular del Ejecutivo de que se recibió un QR vacío.

Olvera dijo que hay muchas formas de enterarse, no sólo recibiendo el documento, pues la mandataria tiene la puerta abierta, así como su equipo jurídico, para presentarse en el juzgado si quiere conocer los detalles de la suspensión otorgada por la jueza Nancy Juárez Salas.

Sheinbuam mostró que recibió un QR vacío en el que supuestamente recibiría una notificación para que la Reforma se elimine del DOF. Foto: Cuartoscuro

“Hay muchas formas de enterarse, una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella y otra es que se dé por enterado, aquí el tema trascendente es: ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público. La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa, es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo, que pueda verlo, como cualquier ciudadano...

“Pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal, desde luego no pretendemos que la Presidenta lo haga, pero a través de su equipo jurídico”, dijo Olvera.

Sheinbaum detalló que la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, pidió a un notario certificar que el QR no contiene información, por lo que no hay notificación.

