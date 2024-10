Hombres armados interceptan a trabajador del periódico El Debate en Culiacán; exigen su localización con vida

Un repartidor de periódicos del diario Debate fue privado de la libertad mientras realizaba su trabajo en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Los hechos violentos ocurrieron la mañana del pasado sábado 19 de octubre, cuando el hombre cumplía con su jornada laboral. De acuerdo con información, compartida por el medio de comunicación, hasta ahora no hay información sobre su paradero, por lo que se ha exigido a las autoridades su pronta localización con vida.

Según el reporte, ofrecido por el medio de comunicación sinaloense, el repartidor secuestrado fue abordado por hombres armados cuando se encontraba en el centro de Culiacán. Aparentemente, el hombre fue interceptado y atacado por presuntos sicarios, pero logró escapar a bordo de su motocicleta; sin embargo, metros adelante, los sospechoso lo alcanzaron y lo tiraron del vehículo, desatando una persecución a pie.

Así fue el secuestro de un repartidor de periódicos en Culiacán

El hombre fue secuestrado la mañana del sábado. Foto: Debate Culiacán

Presuntamente, el repartidor logró refugiarse dentro de un establecimiento, donde arribó otro de sus compañeros del diario quien lo trasladó a la Cruz Roja. Debido a la gravedad de sus lesiones, las autoridades médicas le recomendaron acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, el hombre le habría pedido a su compañero que primero lo llevara a su vivienda, sin pensar que en ese trayecto nuevamente sería interceptado por los hombres armados.

El reporte del diario sugiere que cuando el trabajador y su compañero salieron de la Cruz Roja nuevamente fueron alcanzados por los hombres armados, quienes los agredieron a tiros. Ambos colaboradores del diario Debate fueron sometidos, pero los presuntos sicarios solo privaron de su libertad al primer repartidor atacado, quien además tenía una fuerte lesión en la rodilla. Hasta ahora, no se ha logrado dar con la ubicación del sujeto, pero las autoridades ya investigan el caso.

Aún no se localiza al trabajador secuestrado

El hombre permanece privado de su libertad. Foto: archivo.

Tras el suceso, el diario Debate denunció que las autoridades aún no les brindan la protección necesaria a las instalaciones del diario, señalando directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: "en los alrededores de las instalaciones de El Debate de Culiacán no se ha visto protección o vigilancia alguna, pese al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez", se lee en un breve comunicado del medio de comunicación.

El diario agregó que el secuestro del repartidor se dio horas después de que las instalaciones fueran baleadas, causando daños materiales. Este ataque ocurrió desde el pasado 18 de octubre y tras dicho suceso el diario había advertido que no cedería ante l.a violencia: "no cederemos ante amenazas o actos de violencia. Creemos firmemente que la libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino de toda la sociedad, que depende de medios veraces y comprometidos para mantenerse informada. Defenderemos este derecho con valentía", informó Debate en aquel comunicado.

