Vinculan a exboxeador Orlando “Siri” Salido por robarse 16 cervezas en Sonora

Por robarse 16 latas de cerveza de una tienda de conveniencia hace más de seis años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora vinculó a proceso al exboxeador y también exdiputado local, Orlando “Siri” Salido, en Ciudad Obregón, Sonora.

Mediante un comunicado la institución procuradora de justicia detalló que la carpeta de investigación determinó que el imputado llegó a las 6:40 de la mañana del día 16 de mayo del 2018 a una tienda de conveniencia ubicada en la calle Chihuahua, esquina con José María La Fragua, en la colonia Cortinas.

Al no quererle vender la cerveza, porque estaban fuera del horario permitido, el exboxeador se acercó se dirigió a los refrigeradores de donde sustrajo 16 latas de cerveza y sin realizar el pago correspondiente se las llevó del lugar.

Ante esto, se presentó la denuncia formal y el Agente del Ministerio Público presentó las probatorias necesarias y suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado y por eso se le vinculó a proceso. Además, se le impuso como medidas cautelares que vaya de forma quincenal a firmar a los juzgados, además de dejar una garantía economía, no puede salir del país ni del distrito judicial de Cajeme y estará sujeto a vigilancia periódica, además, de tener prohibido acercarse al lugar de los hechos y las victimas, ofendidos y testigos.

Caso de homicidio imprudencial de Orlando Salido no avanza

Por otro lado, aún no se han presentado avances de la investigación que también se lleva a cabo contra el ex boxeador sonorense por homicidio imprudencial y daños patrimoniales, luego que la madrugada del 05 de junio de este 2024 estrelló su automóvil contra una vivienda, asesinando a José Luis “N” de 61 años edad, mientras dormía.

Camioneta de Orlando Salido impactó contra una vivienda terminó con la vida de José Luis, de 61 años

El incidente se dio en una casa de la colonia Misión del Real, en Ciudad Obregón, Sonora, donde la víctima y su esposa, de 53 años edad dormían, dormían cuando su barda fue impactada por el vehículo tipo pick up que conducía Orlando “N”, donde tanto la mujer como otro familiar resultaron lesionados.

Por esto, el ex boxeador estuvo en el hospital durante una semana y posteriormente fue dado de alta, ya contando con un amparo federal. El 12 de julio se efectuó la primera audiencia, donde no se determinó la prisión preventiva y salió libre, y para el día 19 de septiembre la segunda, donde la defensa presentó un justificante médico para que el exboxeador no se presentará en persona.

