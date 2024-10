Presidencia no quiere el control del Poder Judicial: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al poder judicial no contempla que la presidencia se quede con el control de dicho poder, sino que, este garantice justicia para todos los ciudadanos mexicanos.

En la conferencia de prensa luego del CEO-Dialogue, la mandataria federal reiteró que con la reforma al Poder Judicial se busca que ya no haya corrupción y que se dé certeza jurídica, así como que todos sean iguales ante la ley como lo marca la Constitución Mexicana.

“En el caso de la reforma al Poder Judicial, lo que hemos dicho siempre, de cualquier modo, es que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial. Ese no es el objetivo de la reforma… Entonces, el objetivo no es tener el control del Poder Judicial, es falso. Lo que queremos es un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también a la inversión. Que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las constituciones de países democráticos”, comentó.