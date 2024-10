Buscan diputados federales, hablar sobre seguridad con Omar García Harfuch

Coordinadores de oposición en la Cámara de Diputados, piden reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch para que explique la estrategia que se aplicará ante la creciente violencia que se registra en diversas regiones del país.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Moreira señaló que pusieron sobre la mesa de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la solicitud, ya que es necesario que el funcionario federal precise sus funciones y cómo va a trabajar, al quedarse sin elementos de la Guardia Nacional, y ante la forma terrorista en la que operan las bandas delictivas asentadas en el país, como sucedió en Chilpancingo.

“¿Qué estatus tienen algunas bandas delictivas? Yo creo que tienen el estatus de bandas terroristas. ¿Por qué? Porque la acción en Chilpancingo se convirtió en un acto de terrorismo que estaba mandando un mensaje a todo el país… …Eso es terrorismo, hacer una cosa que aterrorice al resto, hacer algo de tal manera disruptivo que todo el mundo tenga miedo. La ETA fue considerada una banda terrorista, ¿no? Bueno, mataba alcaldes y concejales”, dijo.

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, confirmó la solicitud, que dijo, analiza el titular de La JUCOPO, Ricardo Monreal. Expresó que más allá de lo que se ha presentado de manera pública, el Poder Legislativo debe conocer los detalles de las acciones de seguridad porque la situación que se vive en varios estados.

“Hoy, esta condición que vive el país, no se la deseamos ni al gobierno de Morena, ni al de ningún partido, y mucho menos al de una mujer Presidenta. Desde mi punto de vista, esta condición del asesinato del Presidente de Chilpancingo, la condición en la que lo hicieron, es un agravio al Estado, no es un agravio a Guerrero, no es un agravio a Chilpancingo, ni a los Guerrerenses. Es un agravio al Estado, y debería como tal, responder”, expresó.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, indicó que también está la posibilidad de que acudan ante la JUCOPO, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez o el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se dialogue en corto, pero con profundidad sobre el tema de la seguridad y la aplicación de la justicia.

Es la posibilidad de que la JUCOPO en corto dialogue con los funcionarios, y se propuso que fuera el secretario de Seguridad, y algunos otros, pudiera ser la de Gobernación, pudiera ser el fiscal y que se dialogue con ellos en corto para poder hablar con mayor profundidad algunas cosas, eso es lo que se planteó y bueno, la respuesta del coordinador Ricardo Monreal fue que lo iba a platicar e iba a ver la posibilidad que eso se dé”, comentó.

TJM