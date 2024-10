Incendios en Zapopan: ¿qué pasará con el niño detenido por presuntamente iniciar el fuego en una tienda de Miramar?

Luego de la retención del menor de 13 años quien sería el presunto responsable del conato de incendio en la tienda de autoservicio de la colonia Miramar, en Zapopan en Jalisco,de acuerdo con los procedimientos que marca la normativa estatal, deberá seguir el proceso en libertad.

El doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que los menores de 14 años deben llevar su proceso en libertad debido a que no tienen aún la edad para ser ingresados al tutelar, además de que estarán bajo custodia de sus tutores en acompañamiento de las autoridades.

"El caso de él, como tiene 13 años, no tiene 14 años cumplidos, se debe de llevar su proceso en libertad con una persona responsable, que se haga obviamente de la guardia y custodia y responsable del menor, porque primeramente pues el ilícito no está considerado la conducta de esa como grave y segundo no tiene 14 años para que lo puedan resguardar".

Añadió que las autoridades, en caso de ver que existe riesgo de que en el seno familiar se incite a que el menor incurra en conductas delictivas, podrán interponer un juicio de pérdida de custodia o patria potestad del menor a través de un juicio familiar.

Por lo pronto, en este caso quedaría pendiente la resolución del juez quien determinará las penas hacia el menor en caso de que se determine que él inició el fuego, que al no ser considerado como grave en la normativa estatal, podría aplicar actividades como terapias, programas deportivas o culturales para readaptarlo y sería de la mano de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se revise el cumplimiento de éstas penas.

"Tendríamos que esperar la resolución del propio juez y ya el juez dictaría las medidas necesarias para situarlo en un programa de ese tipo. Y ya puede ser a través de la educación, de terapias, de programas deportivos, de cultura, etcétera, para que se readapte a una sociedad y no sea propiamente un enemigo de la comunidad en la que se desarrolla".

El doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia en la Universidad de Guadalajara (UdeG), refirió que sí es necesario evaluar la política de atención de justicia en casos de menores infractores.

Señala que al ingresar a un centro, cuando se habla de menores que son mayores de 14 años, pueden ser espacios donde lejos de lograr su readaptación, forman las bases de futuras bandas delincuenciales.

"Muchas de las veces estos centros resultan lo contrario a lo que es el objetivo. Ahí se conforman a algunas grandes organizaciones, algunas bandas que con el tiempo esos menores, esos adolescentes, cuando salen, porque conviven con algunos que ya tienen 17 años, casi 18".

"Ya cuando salen -continuó-, salen directamente a trabajar a su manera, a delinquir, a obtener los satisfactores que no van a poder lograr o que no han podido lograr mediante el esfuerzo suyo y de su familia".

El experto se refirió a casos como el del secuestrador Daniel Arizmendi López, apodado "el Mochaorejas" y otros más, quienes estuvieron en este tipo de centros en su adolescencia.

El menor de 13 años que intentó provocar un incendio el pasado miércoles en una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Miramar, en Zapopan, fue detenido, sin embargo, no se han logrado recuperar las imágenes de los DVR de las tiendas siniestradas hace unos días.

Esto evita saber si el menor de edad estaría relacionado con los incendios ocurridos en Walmart en Guadalupe y Periférico y un City Club en Plaza Cordilleras, los cuales se llevaron a cabo el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

El sospechoso fue aprehendido después de que se aplicaran los protocolos de seguridad ante un conato de incendio por parte de la brigada interna de Protección Civil en la tienda, por lo que el siniestro no llegó a mayores. La detención no se dio en la tienda, sino que al llegar los agentes investigadores y revisar los vidros, buscaron al presunto responsable y lo interceptaron.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que la tienda de Miramar ya interpuso una denuncia en contra del menor, quien fue puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes para que se comenzara con el proceso legal por el intento de incendio en un supermercado en el municipio de Zapopan.

"Ya en su momento también se tuvo aquí la comparecencia del progenitor del adolescente, al que también de acuerdo a los protocolos agotados por los compañeros de manera correcta, se le explicó cuál era el motivo de tener a disposición al adolescente y lo que posiblemente estaba causando con motivo del señalamiento de los empleados de las tiendas y alguna de la información que viene en los videos", dijo.

Por lo pronto, aunque se tiene la denuncia, se analizarán medios alternos para solucionar legalmente el hecho; sin embargo, el área legal de la tienda se prevé que siga el trámite que esta denuncia implica.

"Hay una denuncia por parte de los representantes de la empresa con su respectiva querella de acuerdo a las exigencias de la propia ley, vamos a esperar también que se determinen los montos y también decirles que aunque como autoridad tenemos que privilegiar la salida alterna del problema en el que está metido este adolescente", dijo.

Destacó que es derecho también de los representantes o de las empresas someterse o no a una salida alternativa, aunque también es posible que la parte ofendida no quiera que se llegue a la conciliación y se deba continuar con el proceso hasta donde las autoridades lo determinen.

De acuerdo con fuentes oficiales, los testigos señalan que al parecer el adolescente intentó prende los colchones y en ese momento los empleados activaron el protocolo de emergencia y apagaron los colchones, impidiendo que se propagaran las llamas.

"Esta persona (el adolescente) al parecer lo intenta, por referencias que tenemos, sale de la tienda al darse cuenta que pues no logró el cometido, es cuando regresa y la información que nos dan es que es cuando algunos empleados que ya lo habían observado, tratan de detenerlo o de asegurarlo".

Los bomberos de Zapopan no han tenido hechos similares

El funcionario indicó que cuando llegó el servicio de emergencia, se percataron de que el adolescente ya no se encontraba en el lugar, por lo que se solicitó la búsqueda que terminó con su aprehensión. Tras esta detención, no se han repetido casos similares, aunque las autoridades no descartan que se repitan en los próximos días.

El 28 de septiembre, ocurrió un incendio en la tienda de autoservicio en Guadalupe y Periférico; un segundo incendio ocurrió en una tienda en Plaza Cordilleras el 4 de octubre. En ambos casos el fuego sí se propagó ocasionando daños considerables en los inmuebles.

El gobernador Enrique Alfaro aceptó que había coincidencias entre ambos casos, debido a que en los dos sitios se inició el fuego en el área de colchones. Los dos casos se difundieron en redes sociales durante las últimas semanas, lo cual ha atraído atención al caso.

