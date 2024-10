Papá y niña se salvan por centímetros de ser aplastados por una pipa en Chalco| VIDEO

Un padre e hija se salvaron casi milagrosamente de ser aplastados por una pipa contra la que chocaron, pues el pesado vehículo pasó encima de la motocicleta en la que circulaban. Los hechos se registraron la mañana de este viernes 11 de octubre en la colonia Casco de San Juan, Chalco, Estado de México. El accidente quedó grabado en cámaras de seguridad que permiten ver el instante exacto en que ocurrió el choque.

Tanto el padre como la menor, en edad escolar, viajaban en moto sin protección alguna, no llevaban casco, cuando se impactaron contra la pipa que daría vuelva a la derecha, justo por donde circulaban ellos. Debido al tamaño del vehículo el conductor de la pipa no los vio, por lo que giró y los aventó del camino.

Sorprendentemente no hubo hechos que lamentar, pues padre e hija rodaron de manera que libraron las llantas de la pipa. La moto en la que circulaban no corrió con la misma suerte, ya que el vehículo de carga le pasó por encima. Aunque no hubo personas lesionadas la motocicleta sí quedó en malas condiciones.