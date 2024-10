Pablo Lemus aguarda ratificación como gobernador de Jalisco

Pablo Lemus Navarro aguardará a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo ratifique oficialmente como gobernador de Jalisco. Cuando eso suceda de inmediato buscará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Adelanta que Jalisco marcará la diferencia con el resto del país.

Hoy trascendió la resolución que será presentada por el magistrado Felipe Fuentes en los próximos días para votación en la Sala Superior del TEPJF en la que se le confirmaría como gobernador jalisciense.

Lemus señaló en entrevista que siempre ha confiado en las autoridades electorales: “Siempre he sido muy respetuoso de las decisiones y los tiempos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, respetaremos los tiempos y las decisiones que ellos tomen… Ratifico esa confianza y ese respeto a la Sala Superior. No tenía absolutamente ninguna duda (del triunfo y la resolución final). Simplemente el castillo de mentiras se ha derrumbado. Este país y Jalisco se merecen altura de miras. Yo quiero construir un diálogo constante con todas las fuerzas políticas, y también con Morena en Jalisco”.

Pablo Lemus buscará reunirse con la presidenta Sheinbaum en cuanto sea ratificado

"Este país y Jalisco se merecen altura de miras. Yo quiero construir un diálogo constante con todas las fuerzas políticas, y también con Morena en Jalisco”, aseguró Lemus Navarro. FOTO: Especial

En cuanto sea ratificado como gobernador jalisciense, Pablo Lemus buscará reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum: “yo he ofrecido un trabajo conjunto, respetuoso, de coordinación. Así vamos a trabajar. No habrá pleitos, no habrá discusiones, no habrá polarización. Por el contrario, en mí, la presidenta Sheinbaum encontrará a un gobernador que sepa trabajar con altura de miras, con amplia responsabilidad por Jalisco y por nuestro país”.

Por su parte, el Partido Morena mediante un comunicado señaló que el proyecto dado a conocer todavía puede ser modificado e incluso cambiar el sentido de la resolución.

Lemus apuntó que ofrece a los morenistas un diálogo permanente para construir acuerdos. FOTO: Especial

Pablo Lemus apuntó que ofrece a los morenistas un diálogo permanente para construir acuerdos: “Yo creo que Jalisco y México se merecen que las y los políticos tengan conductas maduras y responsables, es lo que yo le ofrezco a Morena un diálogo permanente y un trabajo conjunto por Jalisco”.

