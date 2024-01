Sismo con epicentro en Oaxaca: así se sintió desde la Mañanera de AMLO

Pese a que la alerta sísmica sonó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo interrupción en la interacción entre el mandatario y la prensa durante la mañana de este jueves 18 de enero.

Se trató de un sismo moderado con epicentro en la región de Crucecita, en el estado de Oaxaca. Aunque este movimiento se percibió en la capital, su intensidad no fue suficiente para que sonara la alerta sísmica en toda la Ciudad de México.

AMLO no perdió la calma durante la situación

El titular del Poder Ejecutivo respondía a una de las preguntas de los reporteros de la fuente presidencial cuando comenzó a escucharse la alerta sísmica, aparentemente desde un teléfono celular.

Ante esto, el mandatario invitó a los que quisieran abandonar el Salón de la Tesorería a resguardarse; no obstante, no se interrumpió la comunicación. De acuerdo con Martí Batres, jefe de Gobierno, en la capital este fenómeno se sintió de manera leve, por lo que no se emitió la alerta sísmica a nivel local.

"Fue totalmente imperceptible. Todo se encuentra con tranquilidad y orden".