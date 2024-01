AMLO reacciona a su omisión en las nominaciones al 'Streamer del año' de los Premios Esland: "Me cepillaron"

Andrés Manuel López Obrador reaccionó a su omisión en las nominaciones para los premios de Esland, y mencionó que lo "cepillaron", ya que él no quedó en la contienda final debido a que no cumplía con ciertos requisitos. Durante su conferencia de prensa, confesó que le causa una gran satisfacción haber sido posicionado como uno de los transmisores en vivo más visualizados de internet.

"La verdad es muy satisfactorio que este diálogo circular sea escuchado por muchos, lo ven muchos mexicanos y también extranjeros, y ahí están los resultados, pero estaba yo propuesto para ser nominado, hicieron una encuesta y perdí".

¿Por qué AMLO no fue considerado en los Premios Esland 2024?

En el ranking compartido por Streamcharts, se coloca al presidente Andrés Manuel López Obrador como el streamer con mayor cantidad de usuarios conectados a sus transmisiones durante sus 724 horas de programación en vivo, la cual se publica en la página oficial de Youtube del presidente cada mañana desde las 7:00 horas de lunes a viernes.

No obstante, los Premios Esland 2024 determinaron que el mandatario no se ajusta a la definición de streamer, ya que no monetiza su contenido, puesto que está solamente destinado a informar a la ciudadanía. En el ranking también se posicionaron otros cuatro mexicanos, quienes se dedican a compartir sus partidas de videojuegos en PC, tales como Minecraft, The Last of Us, Fortnite y Call of Duty.

En los Premios Esland también existen las categorías "Enfado del Año", "Clip del Año", "Streamer de Variedad", "Mejor Cobertura Informativa", "Evento del Año", "Streamer Revelación" y "Mejor Serie de Contenido", y entre los nominados se encuentran influencers que acumulan millones de seguidores, entre ellos, Rivers, El Mariana, Julio Astillero, Pipepunk, Auronplay, Dj Mario, Kidi, Japan Jordi, Rubius, Roier.

¿Cómo empezaron las mañaneras de AMLO?

Desde el 1 de diciembre, en los inicios de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con las conferencias emitidas desde Palacio Nacional, mejor conocidas como las "mañaneras", en las que 50 periodistas acuden para cuestionar y dialogar con el Ejecutivo sobre los distintos temas que tienen mayor relevancia en el país y el contexto político.

Entre sus numerosas declaraciones, anuncia planes de su gobierno, proyectos, comentarios sobre personajes de la coyuntura, así como alguna crítica contra quienes sostiene tensiones políticas.

Sin duda alguna, López Obrador se ha robado numerosas ocasiones los titulares de los medios por sus comentarios durante estas transmisiones, las cuales son cotidianamente compartidas por los noticieros y las redes sociales, en donde los usuarios reaccionan a los temas que aborda con los comunicadores.