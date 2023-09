La Cofepris alerta sobre los "poppers”, la droga que puede causar adicción, sobredosis y pérdidas de la visión

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta sobre el consumo de los productos denominados “poppers”, usados con fines recreativos, por contener sustancias químicas altamente tóxicas, irritantes, volátiles e inflamables, además de su capacidad adictiva.

Cofepris detectó que estos productos, comercializados comúnmente en presentación líquida contenida en frascos pequeños para consumo por inhalación, se han popularizado entre la población juvenil y adolescente. Algunos de los usos de “poppers” son como sustancias psicoactivas y/o estimulantes sexuales. Estos productos producen estado de euforia y de no represión, lo que podría incrementar las prácticas sexuales no seguras que conlleven a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

La tolerancia que presentan los consumidores de estos productos es uno de los mayores peligros. Debido a la breve duración de sus efectos, las personas necesitan mayores dosis, lo que incrementa el riesgo de intoxicación por sobredosis y de sufrir efectos adversos, entre los más comunes están mareo, vómito, disminución de la presión arterial o taquicardia.

Otras afectaciones a la salud que pueden desarrollarse como consecuencia del consumo de “poppers” son: irritación de vías respiratorias, desencadenando dificultades para respirar; tos crónica; bronquitis; y neumonía lipoidea. También puede provocar lesiones oculares, desórdenes en la visión y, en algunos casos, la pérdida de ésta.

Asimismo, se ha identificado que el abuso prolongado de esta sustancia puede afectar los nervios periféricos, ocasionando debilidad muscular, entumecimiento y dificultad para coordinar movimientos. Además, pueden tener efectos negativos en el sistema cardiovascular, ocasionando disminución de la presión arterial, taquicardia, arritmias, fibrilación ventricular e incluso aumentar el riesgo de sufrir un infarto.

El uso simultáneo de “poppers” con otras drogas de tipo estimulante (como MDMA, metafentamina y cocaína) o medicamentos (prolongación de la erección o medicación para la hipertensión arterial) puede someter al sistema cardiovascular a un esfuerzo extra, que será más intenso y peligroso cuanto mayor sea la dosis y frecuencia de uso de estas sustancias.

Los compuestos hallados en estos productos son nitrito de amilo, isobutilo, isopropilo o butilo, los cuales se caracterizan por ser, en algunos casos, un líquido incoloro y en otros, presentan color amarillo. Además, son tóxicos, irritantes, altamente volátiles e inflamables. A continuación, se comparten las características y seguridad química de los nitritos contenidos en los “poppers”:

Por lo anterior, Cofepris recomienda a la población en general no adquirir ni hacer uso de estas sustancias, así como evitar el uso en combinación con otras sustancias legales o ilegales por los riesgos a la salud que desencadena su consumo.

En caso de identificar el producto con las características señaladas, no adquirirlo y de contar con información sobre la posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente en línea en gob.mx/cofepris o al número 800 033 5050. Asimismo, se informa que, para apoyo en el tratamiento de adicciones, está disponible la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) a través de especialistas en los Centros de Atención Primaria a las Adicciones, Centros de Integración Juvenil AC, Centros de Salud Mental Comunitarios, Centros Integrales de Salud Mental o llamando a la Línea de la Vida al 800 911 2000 para recibir más información.

Cofepris continúa realizando acciones de vigilancia sanitaria para prevenir que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.