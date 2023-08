AMLO: México seguirá con el dólar, no experimentará con otra moneda

En materia económica, el Gobierno de México seguirá por el dólar y no experimentará con otra moneda, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que así se mantendrá la política económica en lo que resta del sexenio.

López Obrador señaló que será la siguiente administración federal quien determine si se mantiene el dólar como moneda de referencia o se busca otra alternativa.

Dijo que por la relación económica entre México y Estados Unidos se debe mantener el dólar como moneda de respaldo de la economía nacional.

"En cuanto a la moneda, nosotros vamos a seguir guiándonos por el dólar, no vamos a experimentar con otra moneda, yo no puedo hablar hacia adelante, es mi opinión, porque ya me voy en un año y en un mes, pero ese es mi punto de vista, nosotros tenemos que seguir manteniéndonos la relación con Estados Unidos así de claro", afirmó.

El mandatario mexicano señaló que la relación de México y USA debe basarse en la soberanía y no en la dependencia o sumisión.

"Solo haciendo valer su soberanía, o sea, relación económica, integración económica, comercial, pero siempre manteniendo nuestro país como un país libre, independiente, soberano", indicó.