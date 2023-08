IMSS combate los infartos cerebrales a nivel nacional con el Código Cerebro

Carlos Blaidell, neurólogo del H.G.Z No. 46 ubicado en Villahermosa, Tabasco, dio a conocer sobre el programa Código Cerebro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo objetivo es brindar atención integral y especializada a pacientes que sufren de infartos cerebrales.

Este plan, implementado a nivel nacional, consiste en otorgar a los pacientes medicamentos seleccionados que ayudarán a la circulación del cerebro. Pese a que los procedimientos suelen variar dependiendo del contexto de cada persona, usualmente proceden a revisar el estado del afectado, solicitan estudios de laboratorio y una tomografía de cráneo.

En base a los resultados, se logra determinar si efectivamente se atravesó por un infarto cerebral, para posteriormente adoptar los cuidados y medidas necesarios.

Claudia Espinoza, derechohabiente del Hospital General de Zona No. 46, relató su experiencia al ser atendida por medio de este programa, ya que la mujer tabasqueña sufrió un infarto cerebral durante la madrugada.

"Me dolía mucho la cabeza, pero llegando aquí al Seguro, cuando me iba a bajar del coche, igual no podía mover ni el brazo ni la pierna derecha", contó la derechohabiente.