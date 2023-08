Pedro Zenteno recorre unidades médicas del ISSSTE en Jalisco

“En la salud no se gasta, se invierte, porque es un derecho humano y un tema de seguridad nacional”, afirmó el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, en el recorrido por la Clínica Hospital (CH) de Puerto Vallarta, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Tomatlán y el Consultorio de Atención Familiar (CAF) El Tuito, en Jalisco.

“Una de las acciones que se llevan a cabo en esta revolución silenciosa del instituto —además de equipar, remodelar y ampliar las unidades médicas en el territorio nacional— es la construcción de seis hospitales; uno de ellos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, de alta especialidad, con 250 camas censables”, dio a conocer ante personal médico, de enfermería, administrativo y pacientes durante su visita a la entidad.

Zenteno Santaella revisa equipos de unidades médicas Foto: Especial

Destacó que la obra registra 27 por ciento de avance, se edificará en 260 días y en ella participan mil 80 trabajadores. Se destinaron tres mil 28 millones de pesos en recursos propios y beneficiará a 2.5 millones de derechohabientes de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Durante el recorrido por los tres nosocomios estuvo acompañado por un equipo multidisciplinario; supervisó e identificó necesidades por resolver para mejorar la atención.

En la CH de Puerto Vallarta, el quirófano no se utilizaba desde hace siete años, debido a trabajos inconclusos y a que no cumplía las especificaciones establecidas en la norma, por lo que el director general del ISSSTE instruyó que en tres semanas esté en operación, porque la salud no puede esperar ni estar sujeta a la irresponsabilidad de terceros.

“La instrucción es echarlo a andar, cueste lo que cueste, para realizar cirugías a las personas que lo requieran; también se realizará mantenimiento integral al aire acondicionado. En tres semanas estaré aquí para entregarlo funcionando al cien por ciento.”

En la UMF Tomatlán dijo que se realizó buen trabajo de remodelación; sin embargo, no hay personal médico y de enfermería completo, por lo que solicitó a las áreas médica y administrativa revisar este tema, con el objetivo de ofrecer mejor servicio a los tres mil 800 derechohabientes.

Previo a esta visita, Pedro Zenteno se reunió con el presidente municipal de Tomatlán, Daniel Ruiz Benavides, con quien dialogó sobre la posible recategorización de la UMF para elevarla a CMF. Además, informó que se enviará una ambulancia y se comprará una planta de energía de emergencia. De igual forma, recordó que ya se brinda atención en odontología, así los pacientes ya no realizarán un viaje de más de dos horas a Puerto Vallarta para ser atendidos.

Finalmente, el director general del ISSSTE acudió al CAF El Tuito, en el municipio de Cabo Corrientes, donde pidió buscar un terreno de mil m2 para iniciar procesos administrativos y elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción de una UMF, porque esta unidad ha sido rebasada, ya que presta servicio a más de mil derechohabientes y se brindan 120 consultas a la semana.

En el estado de Jalisco existen 502 mil 585 personas afiliadas; reciben atención del ISSSTE a través de 86 unidades médicas, a las que se han entregado: tres mil 234 piezas de mobiliario y equipo médico; 77 mil 542 de uniformes, ropa hospitalaria y de quirófano; 13 ambulancias y una unidad radiológica.

Con estas acciones, se atiende la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar el derecho humano a la salud y devolver la capacidad resolutiva al instituto, concluyó.

DRV